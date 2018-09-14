Кабмин предлагает в госбюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону до 209,5 миллиардов гривень

По словам премьера, военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн в месяц.

Кабинет министров Украины планирует в государственном бюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18%, - до 209,5 млрд грн.

Об этом в ходе презентации проекта госбюджета-2019 сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Безоговорочным приоритетом остается украинская армия. Расходы на это направление составят 209,5 млрд грн… общий рост составит 31,5 млрд грн», - сказал Гройсман.

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Он сообщил, что на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн (рост на 3,9 млрд грн), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (рост на 24,1 млрд грн), на общественную безопасность – 82,1 млрд грн (рост на 16,1 млрд грн).

Также премьер отметил, что военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн в месяц, тогда как в других правоохранительных службах зарплата будет не менее 9 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня, 14 сентября, утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. Кабмин предусматривает в 2019 году рост доходов сводного бюджета на 130 млрд грн - до 1,292 трлн грн.