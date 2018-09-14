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Со следующего года Кабмин начнет монетизацию субсидий и перерасчет пенсий

21:22, 14 сентября 2018
Финансы
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Иллюстрация \ REUTERS

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает начало процесса монетизации субсидий, а также проведение перерасчета пенсий.

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Об этом на заседании правительства в пятницу заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя проект госбюджета на 2019 год.

«Безусловно, мы начнем монетизацию субсидий и проведем осовременивание пенсий. Я помню о том, что говорят украинские граждане, что те, кто много работал и получал маленькие зарплаты, они получили маленький пересчет пенсий. Я об этом знаю, и мы каждый день думаем о том, как найти дополнительные деньги, чтобы сделать этот перерасчет», - сказал он.

По словам главы правительства, автоматический перерасчет пенсий произойдет с 1 марта 2019 года.

Также Гройсман заверил, что какой бы ни стала цена на газ для населения, Кабмин сделает всё, чтобы украинцы, получающие субсидии, этого увеличения не почувствовали.

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Теги: #пенсии#субсидии