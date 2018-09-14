Кабмин предлагает в госбюджете-2019 увеличить расходы на образование и здравоохранение

На модернизацию начальной школы планируется направить миллиард гривень, а общий рост расходов на образование составит 27,8 млрд грн.

Кабинет министров предлагает в рамках разработанного проекта государственного бюджета Украины на 2019 год увеличить расходы на образование до 242,1 млрд грн, на здравоохранение - до 92,3 млрд грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя проект в ходе заседания правительства.

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Он отметил, что в рамках реформы системы здравоохранения уже приблизительно 18 млн людей заключили договоры со своими врачами, а к концу года ожидается 20 млн договоров.

По словам Гройсмана, на программу «Доступные лекарства» правительство планирует направить 1 млрд грн, на диагностику по направлению семейного врача, которая с 2019 года должна стать бесплатной, – 2 млрд грн, на пилотный проект реформирования системы экстренной медицинской помощи в пяти-шести областях - 1 млрд грн, а также 15,3 млрд грн на финансирование первичной медицинской помощи.

Премьер также сообщил, что на модернизацию начальной школы планируется направить 1 млрд грн, а общий рост расходов на образование составит 27,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, Кабмин утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год.

Бюджет основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает снижение уровня государственного долга до 52,2% ВВП. Рост доходов сводного бюджета составит 130 млрд грн – до 1,293 трлн грн.