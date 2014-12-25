Рада сделала первый шаг в борьбе с крупными компаниями, не платящими налоги

За данное решение проголосовали 264 народных депутата при необходимых 226.

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Принятый законопроект предусматривает контроль трансфертного ценообразования не только по товаропотоку, но и по финансовым операциям, а также обеспечение контроля в случаях, когда между компанией и конечным выгодополучателем существует цепочка контрагентов. Кроме того, документ устанавливает механизм сравнения цен, которые украинские компании выставляют своим зарубежным контрагентам, и цен на товарных биржах.

«Данный законопроект регулирует намного больше вопросов касательно трансфертного ценообразования, в том числе по финансовым операциям, ценным бумагам, которые используются для выведения доходов за пределы Украины», - сказал заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин, представляя законопроект в парламенте.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект, учитывающий предложенные экспертами Международного валютного фонда и Всемирного банка изменения в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием между крупными предприятиями.

Под контроль Государственной фискальной службы попадет широкий спектр хозяйственных операций, включая операции с комиссионерами – нерезидентами и с несколькими несвязанными между собой посредниками. В то же время, упразднена норма о приоритетности источников информации о ценах и рентабельности. Налогоплательщики и фискальные органы будут вправе использовать любые общедоступные источники информации, позволяющие получать необходимый уровень соотношения коммерческих и финансовых условий контролируемых операций.