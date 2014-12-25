Фонд гарантирования начал ликвидацию двух неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 24 декабря начал ликвидацию неплатежеспособных «Актив-Банка» и «Терра Банка», сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, процедура ликвидации банков будет происходить до 23 декабря 2015 года включительно. Уполномоченным лицом на ликвидацию «Актив-Банка» назначен Александр Шевченко, «Терра Банка» - Юрий Ирклиенко.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц основал на базе неплатежеспособного «Терра Банка», в котором с 22 августа работала временная администрация, переходной «Кристалбанк».

Справка УНИАН. «Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по размеру активов. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.

Читайте такжеНацбанк назначил кураторов в 40 банков, получивших рефинансирование«Актив-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу средних финучреждений. Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является финансовая компания «Актив Финанс Групп», владеющая 97,0990% акций банка.

По информации в ряде СМИ, ранее контрольный пакет акций банка принадлежал братьям Андрею и Сергею Клюевым, а в результате продажи банка в конце прошлого года основным его акционером стал член набсовета «Ощадбанка» Даниил Волынец.