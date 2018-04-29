Занять и плакать: к кому Украина обратится за финпомощью в 2015 году

Для Украины одним из главных финансовых событий 2014 года стало восстановление кредитования со стороны ведущих финансовых организаций – Международного валютного фонда и Всемирного банка, диалог с которыми был прекращен при президенте Януковиче.

Смена власти и приход нового правительства во главе с Арсением Яценюком в марте 2014 года изменили не только внешнеполитический курс Украины, но и ее внешнеэкономические ориентиры. Едва ли не первым решением Кабмина стало приглашение миссий МВФ и Всемирного банка в Киев - для обсуждения программы реформ и возможностей их финансирования. Вашингтон, воодушевленный реформаторскими настроениями новых министров, оказался весьма щедрым. Уже в апреле был согласован многомиллиардный пакет финансовой помощи: с МВФ Украина подписала двухлетнюю программу кредитования stand-by объемом 17 млрд долл., со Всемирным банком – кредит на проекты развития в 3,5 млрд долл. По 1 млрд евро пообещали Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Деньги пошли сразу же: с мая по декабрь Украина получила 4,6 млрд долл. от МВФ, 2,5 млрд долл. - от Всемирного банка, порядка миллиарда евро от ЕС, разметила суверенные евробонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл., а также утвердила план получения займов ЕБРР и ЕИБ.

Однако полученные средства не послужили для нашей страны стимулом роста. Ко дну тянула, прежде всего, развязанная Россией война в Донецкой и Луганской областях, каждый день которой обходится в 100 млн грн.

Сегодня Украине снова нужны деньги. И не только на реформы. В независимости от суммы, которую удастся привлечь в 2015 году, основной объем пойдет на оплату и рефинансирование накопленных долгов, а также на покупку энергоресурсов.

Как подчеркнул премьер-министр Арсений Яценюк, за последние 4 года Украина фактически удвоила объем госдолга, и поэтому едва ли не все вновь привлекаемые правительством заемные средства приходится направлять на погашение и обслуживание старых долгов.

Яценюк не единожды отмечал, что получив в 2014 году 9 млрд долл. возвратной финансовой помощи, Украина выплатила 14 млрд долл. внешних платежей.

В 2015-ом сумма необходимого к возврату долга, по экспертным оценкам, составит порядка 10 млрд долл. Прибавьте к этому закупку угля и газа. По расчетам правительства, объем импорта «голубого топлива» составит порядка 20 млрд кубометров по средней цене 345 долл. за тысячу кубометров. Объем импорта и цена импортного угля уточняются.

«По линии МВФ Украина может получить в 2015 году порядка 10,7 млрд долл., – прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s». - Средства МВФ могут быть в значительной мере использованы для бюджетных целей или оплаты газа. Но этих денег может не хватить для осуществления платежей украинского «Нафтогаза» российскому монополисту «Газпрому». В этой связи Украине потребуется дополнительное финансирование».

В свою очередь, британское издание Financial Times со ссылкой на оценку МВФ подсчитало, что Украине для предотвращения финансового коллапса в 2015 году потребуется порядка 15 млрд долл. дополнительной финансовой помощи.

«Средства частично поступят по линии МВФ в рамках выполнения программы кредитования экономики Украины, рассчитанной до 2016 года с общим объемом финансирования 17 млрд долл. Однако это не покроет необходимого, и поэтому нужно вести переговоры с официальными лицами государств и правительств. И это будет нелегко, поскольку лишних средств на рынке немного», - отмечает Financial Times, добавляя, что на внутреннем украинском рынке ресурсов нет вовсе. Кроме как, добавим от себя, эмиссии Национального банка. Однако, все мы знаем, к чему приведет неконтролируемое печатание денег.

МВФ: ждем $15 млрд

В январе 2015 года в Киев снова приедет миссия Международного валютного фонда. Несколькими неделями ранее она посещала столицу Украины – знакомилась с новым составом правительства. Технические дискуссии с экономическим блоком Кабмина и руководством Нацбанка уже завершены, поэтому в январе на повестке дня будут «политические переговоры с властями».

В самом Фонде не раз подчеркивали: стороны должны обсудить конкретные экономические преобразования – так называемые структурные «маяки», достигнуть которые необходимо уже к апрелю 2015 года. В их числе – выполнение бюджета, принятие и внедрение эффективного пакета законопроектов по преодолению коррупции, а также реализация действенных мер по оздоровлению страдающего хроническими болезнями энергосектора: от реструктуризации «Нафтогаза» до урегулирования тарифов на коммунальные услуги с тем, чтобы именно платежи, а не госассигнования покрывали сохраняющийся дефицит бюджета «Нафтогаза», который составил в 2014 году 110 млрд грн.

Взамен Киев просит изменить графики предоставления средств по действующей программе stand-by, что позволило бы получить уже в феврале объединенный транш не в 2,7 млрд долл., как планировалось ранее, а в 5 млрд долл.

«Мы ничего не требуем, но мы работаем над этим», - прокомментировала возможность получения 5-миллиардного транша министр финансов Наталья Яресько.

Есть и план-максимум - увеличить программу кредитования МВФ с нынешних 17 млрд долл. еще на 15 млрд долл. Или подготовить новую программу для такого увеличения. «Если все пойдет по тому направлению, как мы это видим, мы с МВФ можем реализовать увеличение финансирования Украины, сумма в 15 млрд уже называлась и, мы надеемся, что это будет возможным до конца февраля, будет реализован этот проект», - подчеркнул первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

В МВФ перспективы каких бы то ни было изменений не комментируют. В конце декабря директор–распорядитель Фонда Кристин Лагард в разговоре с президентом Петром Порошенко положительно оценила формирование парламентской коалиции и нового правительства, по результатам прошедших в октябре парламентских выборов. По ее мнению, это будет способствовать надлежащему воплощению реформ и стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине. Такую же мысль в ходе переговоров с властями высказал и первый заместитель Лагард – Дэвид Липтон, посетивший Киев в середине декабря 2014 года.

Решение о пересмотре финансирования будет принимать Совет директоров МВФ. Ближайшее его заседание, посвященное Украине, пройдет в конце января – начале февраля 2015 года. Исход заседания станет, пожалуй, главной интригой начала года. Причем не только для Украины: отсрочка получения средств повысит до максимума риск суверенного дефолта страны. «Такая отсрочка наряду с сокращением госрезервов повышает риск неспособности правительства оплачивать свои обязательства, – отмечают аналитики S&P. – Риск дефолта остается весьма значительным в течение нескольких месяцев, если обстоятельства не изменятся, и в страну не придет финансовая помощь».

Всемирный банк и ЕИБ: деньги на развитие

Результативность сотрудничества с МВФ обусловит тон переговоров правительства Украины с другими кредиторами – Всемирным банком, ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, средства которого на сегодня остаются едва ли не единственным источником финансирования программ развития страны.

Пока этот ресурс не так велик, как хотелось бы. Из общего объема финпомощи Всемирного банка неиспользованными остаются только 1-1,5 млрд долл. «Мы можем сделать больше, и мы будем делать больше, поддерживая Украину в это крайне непростое время, - заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан. - Но для нас также важно увидеть то, что власти проводят реформы, эффективно борются с коррупцией, улучшают инвестиционный климат».

На этом же настаивает и глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. «Только в этом году мы вложили в Украину порядка 1 млрд евро в рамках ряда кредитных программ. И мы надеемся продолжить в таком же темпе при условии реформирования страны. Более того, мы готовы сместить акценты – например, в сторону развития малого и среднего бизнеса, если увидим движение навстречу нашим пожеланиям», - заявил глава представительства ЕБРР.

Стоит отметить, что финансирование Украины со стороны ЕБРР на уровне 1 млрд евро в год осуществляется на протяжении последних нескольких лет. Поэтому пока речь об увеличении финансирования нашей страны со стороны ЕБРР не идет.

В свою очередь, вице-президент Европейского инвестбанка Ласло Баранай сообщил, что Совет директоров Европейского инвестиционного банка принял решение профинансировать в течение 2014-2016 годов ряд проектов в Украине на сумму 3 млрд евро. Порядка 1 млрд евро наша страна может получить в следующем виде: 350 млн евро - кредит на модернизацию участка магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород, 85 млн евро - кредит на развитие проектов в аграрном секторе, 600 млн евро – кредитование малого и среднего бизнеса и восстановление Донбасса.

Подписывая кредитные соглашения премьер Яценюк подчеркивал: выделенные займы направлены на «развитие экономики, а не на погашение старых долгов, которые набрали предыдущие правительства». Но и их надо не только заслужить, отработать, но и вернуть. «Пора не только говорить о реформах, пора их выполнять», - сказал Яценюк, обращаясь к членам правительства и парламенту.

Донорская конференция: план восстановления страны

Большие надежды правительство возлагает на запланированную на январь большую донорскую конференцию по вопросам возрождения Украины и восстановления территорий Донецкой и Луганской областей. Решение о проведении форума было принято в июле - на заседании дипломатов стран-союзников Украины. Как рассказал УНИАН постоянный представитель Украины при Европейском Союзе посол Константин Елисеев, подготовка к мероприятию идет полным ходом. Фактически, основные вехи запланированных к подписанию документов согласованы. В экономической плоскости они во многом повторяют положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Главным итогом конференции должны стать презентация плана возрождения Украины и конкретные договоренности о новом пакете финансовой помощи от стран-доноров, в первую очередь, «Большой семерки». Сумма не оговаривается, но известно, что Киев только у Евросоюза на 2015 год запрашивает порядка 2 млрд евро.

«Украина была разграблена и разорвана. Мы находимся в состоянии российской военной агрессии. Нам очень сложно выйти из этого кризиса самостоятельно. Скажу по-другому: без помощи наших международных партнеров это невозможно сделать, - отмечал Яценюк. - Чтобы получить помощь, чтобы выжить и не допустить дефолта, нам нужна международная донорская конференция и план восстановления страны. Помощь просто так никто не даст. Для помощи надо проводить жесткие реформы, о которых все говорили на президентских и парламентских выборах».

«Я призываю политические силы в Киеве проводить реформы, а не говорить о них. Если кто-то ищет ответ на вопрос - что такое реформы, пусть найдет выступление Лешека Бальцеровича (экс-министра экономики Польши - УНИАН) и посмотрит, что реформы - это сложные и жесткие решения, которые нужны, чтобы наступило завтра. А за завтра надо бороться», - заявил премьер.

При этом Яценюк обращал внимание, что план реформ определен Коалиционным соглашением парламентского большинства и планом работы правительства, который был утвержден коалиционным большинством в декабре 2014 года. Реформы касаются, в первую очередь, бюджетной и налоговой дисциплины, дерегуляции и развития местного самоуправления. Более того, если не провести их сейчас, в будущем шанса может и не представиться, подчеркнул премьер.

О важности немедленных решений по реформированию Украины и выделению ей помощи говорил и глава Европейского совета Дональд Туск.

«Не следует ждать до следующего года, потому что в следующем году может быть слишком поздно. Речь идет о финансовой помощи, и мы к этому готовы. Это не будет такая сумма, в которой Украина нуждается, поскольку эти потребности очень большие, но это - серьезная сумма", - сказал Туск в преддверии Рождества.

Внутренний инвестор: Нацбанк не спасет

Правительство прогнозирует в 2015 году падение экономики на 4,3% при инфляции 13%. И хотя в Кабмине подчеркивают, что год будет сложным, оценки экономического развития в 2015 году лучше нынешних. По итогам 2014 года ожидаемый спад составит порядка 7% при инфляции более 19%.

Внутренними стимулами развития, как считают в Кабмине, станут предложенные реформы. Прежде всего, в налоговой и бюджетной сферах, на основе которых рассчитан проект госбюджета на 2015 год.

Изменения, оформленные пакетом из 44 законопроектов, как подчеркивал премьер Яценюк, – не идеальны, но их утверждение в парламенте - единственно правильный путь развития страны. «Мы готовы к самым радикальным изменениям и, надеюсь, новый парламент и новая коалиция тоже к этому готовы, - отмечал Яценюк. - 2015 год должен стать годом стабилизации и четких и жестких правил работы с государственными средствами и социальными выплатами».

«То, что мы находимся в сложной ситуации, - ни для кого не тайна. Что надо делать, правительство делает. Этот пакет реформ даст возможность стране привлечь дополнительные средства для финансовой стабилизации страны», - подчеркивал глава правительства.

В противном случае, уверяют эксперты, страну ждет бесконтрольная эмиссия гривни, как единственный источник финансирования. И это при том, что Нацбанку и так уготована роль ключевого внутреннего инвестора страны: проект госбюджета на 2015 год предусматривает привлечение с внутреннего рынка порядка 56 млрд грн посредством выпуска ОВГЗ - 36,5 млрд грн пойдут на докапитализацию банков, а 20 млрд – как ресурс Фонда гарантирования вкладов граждан.

На этом для Украины источники поступления средств – как внутренние, так и внешние – исчерпываются. Между тем, наша страна только вошла в фазу пиковой долговой нагрузки на бюджет, когда нужно возвращать максимум накопленных долговых платежей – по всем внешним и внутренним кредитам и евробондам.

Минфин успокаивает: международные финансовые организации готовы помочь, и вопрос о реструктуризации долгов или дефолте не стоит на повестке дня. Но это - пока. По прогнозу Минфина, период пиковых долговых нагрузок 2015 годом не окончится. Он продолжится вплоть до 2018 года и будет неизменно сопровождаться поиском внешних, преимущественно заемных, ресурсов.

Как долго Украина сможет одалживать деньги за рубежом, и главное – под какие условия, и чем потом отдавать долги? Это вопрос остается открытым. Но его решение должно быть понятно уже в ближайшие месяцы.

Олеся Сафронова (УНИАН)