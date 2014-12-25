Путин хочет перейти к ручному управлению экономикой

Правительство должно прибегать к режиму ручного управления экономикой, если необходимость в этом возникнет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства, сообщает Прайм.

"Нужно скоординировать работу всех министерств и ведомств, нужно скоординировать работу с администрацией президента, с Центральным банком, нужно все держать на контроле; если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, включать и режим так называемого ручного управления. В данном случае ничего здесь зазорного нет", - сказал Путин.

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Также президент РФ заявил, что трудности в экономике носят не только внешний характер, они связаны и с внутренними проблемами и недоработками властей РФ.

"Трудности, с которыми мы столкнулись, носят не только внешний характер, они связаны не только с ограничениями санкционного характера, или с ограничениями, связанными с объективной международной конъюнктурой, но и с нашими с вами недоработками, которые складывались в течение лет", - сказал глава государства.

Неделей ранее на своей пресс-конференции президент выражал мнение, что сегодняшняя ситуация в экономике спровоцирована прежде всего внешними факторами. В то же время он взял на себя ответственность за все процессы, происходящие в стране.

Глава Комитета гражданских инициатив и экс-министр финансов Алексей Кудрин, проведший страну через кризис 2008 года, считает, что вклад санкций в наступающий полномасштабный кризис в РФ - около трети.