Парламент поддержал увеличение пошлин на импортные товары

Верховная Рада Украины с третьей попытки приняла за основу правительственный законопроект о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), предполагающий временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп, что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Комментируя необходимость принятия законопроекта, министр финансов Наталья Яресько отмечала, что предложенная мера является исключительно временной и согласована с международными партнерами, а именно - Международным валютным фондом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительный импортный сбор также не противоречит принципам членства Украины во Всемирной торговой организации и он не коснется импорта жизненно необходимых товаров – газа, угля, нефтепродуктов, гуманитарной помощи.

«Начисление дополнительного импортного сбора будет осуществляться независимо от начисления других налогов и сборов», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В ходе обсуждения законопроекта глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Роман Насиров предположил, что введение такого дополнительного сбора приведет к росту социальных рисков, а именно – росту цен на импортные товары и увеличению объема контрабанды на рынке. «В этой связи комитет предложил отложить законопроект», - сказал Насиров.

Такую позицию поддержали парламентарии фракции партии «Самопомич», мотивируя свои действия тем, что решение правительства приведет к росту цен «на мыло и стиральный порошок» и фракции «Батькивщина». В частности, народный депутат фракции БЮТ Григорий Немыря подчеркнул, что нормы законопроекта противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Этот законопроект нарушает наши обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС в части формирования зоны свободной торговли. Прямые нарушения порядка 5 статей, - сказал Немыря. – Должны были быть проведены консультации, а они не были проведены. Если такой законопроект будет принят, мы можем убить то, за что боролись».

В то же время, комментируя позицию правительства, министр финансов Украины Наталья Яресько подчеркнула, что принятие законопроекта является крайне необходимым, поскольку ведет к увеличению доходов бюджета. «Законопроект является временным. Он понятен и по ВТО, и по нашим отношениям с партнерами. Это временная мера, предложенная потому, что у нас такая ситуация с платежным балансом. Но эта мера дает нам 17,6 млрд грн. И об этом нас попросили наши партнеры МВФ, - сказала Яресько. – У нас крайне сложная ситуация. Сколько можно повторять одно и то же? Вы (парламентарии – УНИАН) имеете право не принимать законопроект, но тогда покажите мне конкретно, где можно еще взять 17,6 млрд грн в доходную часть бюджета. Предложите и потом отклоняйте (наше предложение - УНИАН)».

Яресько подчеркнула, что можно всем уйти в отпуск, но отсутствие бюджета приведет к коллапсу страны. «Вы можете уйти в отпуск, но бюджета на 2015 год не будет, и будет конец», - сказала Яресько.

Принимая во внимание аргументы министра, спикер парламента Владимир Гройсман поставил законопроект на голосование во второй раз. «Принятие законопроекта за основу не означает принятие закона в целом. Потом мы его доработаем. Если мы не найдем общего решения, мы не найдем решения вообще. Но цифра в 17 мрлд – это серьезные цифры, которые должны сбалансировать бюджет. С одной стороны мы говорим о том, что надо выплатить зарплаты и пенсии, а с другой стороны - не хотим говорить о том, что цена повышается на импортный товар», - сказал Гройсман, предложив парламентариям доработать законопроект ко второму чтению.

Однако парламентарии не проголосовали, и Гройсман был вынужден поставить законопроект на голосование за основу в третий раз.

Также парламентарии приняли за основу смежный закон – о внесении изменений в Таможенный кодекс, позволяющий внести дополнительный импортный сбор в особые виды пошлин, а также освободить от особых видов пошлин товары гуманитарной помощи, международной технической помощи, а также товары, которые ввозятся Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины передал в парламент крупный пакет из 44 законопроектов, предполагающих внесение изменений в действующее налоговое, бюджетное, пенсионное, социальное законодательство, на основе которого был рассчитан проект бюджета на 2015 год. Законопроект о дополнительном импортном сборе входит в этот пакет и является одним из ключевых документов, формирующих доходную часть бюджета.

Кабмин заложил в проект бюджета прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.