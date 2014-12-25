Эксперты: курс гривни будет колебаться еще как минимум полтора – два года

Курс гривни будет подвержен колебаниям еще как минимум полтора – два года, а в течение 2015 года национальная валюта продолжит тестировать дно, считают эксперты аналитической группы Da Vinci AG.

«Высокая волатильность курса гривни будет наблюдаться как минимум на протяжении следующих 1,5-2 лет. На протяжении 2015 года курс гривни будет продолжать тестировать дно. Данный прогноз должен определять бизнес-стратегию отечественных предприятий в перспективе последующих 12 месяцев», - говорится в квартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast, переданном УНИАН.

По мнению экспертов, прекращение обвала курса национальной валюты зависит в первую очередь от оперативного формирования канала притока иностранной валюты в страну, который не может сводиться к помощи международных финансовых организаций, поскольку это провоцирует рост госдолга, но не ликвидирует причин системного и структурного кризиса.

Эксперты подчеркивают, что обеспечение притока валюты и укрепление национальной валюты в долгосрочной перспективе возможно только путем реализации структурных реформ в экономике и прогресса в борьбе с коррупцией, особенно в судебной системе. «Поскольку горизонт перестройки общей системы экспорта превышает 3-5 лет при условии значительных финансовых вливаний, единственной возможностью оперативного роста экономики остается привлечение зарубежных инвестиций в малый и средний бизнес с высокой долей экспортной ориентации. Ставка на малый и средний бизнес – это приоритет для национальной экономики Украины в среднесрочной перспективе», - отмечается в отчете.

Эксперты сознательно не дают прогнозные ориентиры по курсу доллара и евро в 2015 году, однако отмечают, что решение ряда задач позволит смягчить ситуацию на валютном рынке. В частности, предлагается обеспечить свободную продажу безналичной валюты «под товар», снять ограничения на продажу наличной валюты населению в банках при одновременной ликвидации небанковских обменных пунктов, организовать временную систему продажи наличной валюты гражданам Украины под загранпоездки в страны ЕС и США при предоставлении виз, запретить продажу валюты иностранцам, ввести безналичный обмен гривни на валюту с размещением на депозите.

«Данные меры позволят с одной стороны обеспечить возможность приобретения иностранной валюты с целью обеспечения валютных расходов за рубежом, обеспечить приток национальной валюты в банковскую систему Украины, а также закрыть наиболее распространенные схемы вывода иностранной валюты с внутреннего рынка», - говорится в отчете.

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Как сообщал УНИАН, в феврале этого года НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

В результате девальвации пропорционально обесценились сбережения населения, и одновременно выросла нагрузка по валютным кредитам. Расходы правительства на обслуживание долгов также выросли вдвое, поскольку наибольшая доля госдолга в 44% номинирована в долларах США. Выросли расходы импортеров на покупку товара за рубежом, что подстегнуло ускорение потребительской инфляции в январе – ноябре до 21%. Экспортер начали придерживать валютную выручку в надежде продать ее дороже с ростом стоимости доллара. Объем вложений иностранных инвесторов в экономику Украины за счет курсовой разницы за 9 месяцев обесценился на 9 млрд долл. или на 15%.

Поскольку объем резервов Национального банка после выплат по внешним долгам и платежей за российский газ не позволяет проводить масштабные интервенции на межбанковском рынке для покрытия дефицита валюты, регулятор в течение года применял административные рычаги для остановки девальвации, что давало краткосрочный и незначительный эффект, а действия НБУ подвергались жесткой критике.

Министр финансов Наталия Яресько, представляя проект госбюджета в Верховной Раде, заявила, что правительство не получало от Национального банка Украины официальных прогнозов относительно валютного курса, в связи с чем при расчете показателей госбюджета использовался средний консенсусный курс на основании прогнозов экспертов и правительства. В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк уточнил, что средний курс при расчете госбюджета составляет 17 грн/долл.