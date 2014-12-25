Бизнес назвал войну на Донбассе и политику НБУ основными факторами падения экономики

Об этом говорится в исследовании «Индекс инвестиционной привлекательности Украины», которое ежеквартально представляет Европейская Бизнес Ассоциация.

Читайте такжеОфициальный курс гривни упал до нового исторического минимума

Индекс учитывает мнение руководителей 122 ведущих украинских и иностранных компаний.

«Порядка 30% опрошенных считают конфликт на Донбассе одним из основных негативных факторов развития и экономического роста Украины по европейскому образцу. Порядка 28% руководителей среди негативов отмечают неблагоприятные последствия временных нововведений со стороны Нацбанка», - говорится в исследовании.

При этом 27% респондентов, согласно исследованию, недовольны отсутствием реформ. «Мы оказались в ситуации, когда существует много рецептов вывода страны из кризиса, но у первых лиц страны не хватает политической воли и решительности внедрить эти прогрессивные изменения в жизнь», - отмечают авторы опроса.

Еще одна проблема, волнующая бизнесменов, - неэффективная борьба с коррупцией и административное давление, особенно в органах местной власти.

Все эти негативы, как отмечают в ЕБА, привели к снижению общего Индекса инвестпривлекательности Украины до минимума - в 2,5 балла из 5 возможных.

«Однако, несмотря на неопределенность и неутешительные прогнозы, бизнес продолжает работать на территории Украины и очень надеется на то, что следующий год будет успешнее для экономики страны», - резюмировали в ЕБА.

Ранее УНИАН сообщал, что в декабре S&P понизило кредитный рейтинг Украины до "ССС-" с негативным прогнозом.

Также сообщалось, что в ноябре бизнес ждал от нового правительства установления мира на Донбассе, проведения налоговой реформы, эффективной борьбы с коррупцией, сокращения государственных расходов и последовательного выполнения положения Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.