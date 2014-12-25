Парламент согласился упростить ведение бизнеса в Украине

За проект закона в первом чтении проголосовали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 64 закона и кодекса. Его целью является дерегуляция предпринимательской деятельности, которая даст возможность Украине повысить позицию в рейтинге Doing Business.

В частности, законопроектом предполагается ликвидация разрешительных центров как отдельной составляющей центров предоставления административных услуг, улучшение качества и сокращение сроков предоставления административных услуг, отмена госрегистрации договоров коммерческой концессии, определение дифференцированной системы оплаты административных услуг в сфере госрегистрации вещных прав на имущество, создание Единого государственного адресного реестра.

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Кроме того, законопроект предусматривает упрощение процедуры переоборудования и перепланировки жилых помещений, лишение органов центральной власти полномочий по согласованию проектов строительства объектов, которые влияют/могут влиять на состояние воздуха, контролю над соблюдением законодательства о рекламе.

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В сфере регулирования градостроительной деятельности документ предполагает децентрализацию функций государства, в том числе возможность создания органов архстройконтроля в составе органов местного самоуправления, сокращение срока выдачи техусловий до 10 дней с 15-30 дней и прочее.

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В сфере сельского хозяйства законопроект предусматривает определение минимального срока аренды земли на уровне 7 лет, отмену обязательной разработки проектов землеустройства для сельхозпроизводителей.