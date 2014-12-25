Сбербанк России из-за падения рубля заставит заемщиков платить больше по кредитам

Об этом сообщил руководитель Сибирского банка Сбербанка России Кирилл Брель, передают Ведомости.

«Мы никогда не ставили этот вопрос, не пересматривали ставки по действующим договорам, но сегодня ситуация находится на таком уровне, что порой наши действующие договора — по ставкам, которые в два раза ниже, чем базовая ставка Центрального банка на сегодняшний день. Несомненно, мы будем проводить работу, в том числе и по повышению ставок по действующим договорам», — отметил Брель.

По его словам, речь идет о крупных действующих кредитных линиях юрлицам со ставкой от 9 до 11% годовых.

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«В отличие от частных клиентов (физлиц), где мы можем только системно работать, здесь будет полностью индивидуальный подход. (. . .) В среднем будет поднятие на 3-4 (процентных - УНИАН) пункта», — отметил Брель, не уточнив сроки повышения процентных ставок.

Ранее УНИАН сообщал, что Сбербанк оказался главной жертвой набега вкладчиков на банки в России из-за паники, спровоцированной максимальным с 1998 года падением рубля.