В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год

Текста документа пока на сайте парламента нет.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

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Согласно информации на сайте парламента, законопроект №9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" зарегистрирован 15 сентября. Текста законопроекта на сайте ВР пока нет.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение ВР проект государственного бюджета на 2019 год. Проектом предусматривается рост ВВП на 3%, а также уменьшение госдолга до 52,2% ВВП. Приоритетом госбюджета на 2019 год премьер-министр Владимир Гройсман назвал расходы на обороноспособность, куда будет направлено 209,5 млрд грн, а также энергонезависимость и энергоэффективность. На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 млрд грн, на поддержку агропромышленного комплекса — 6,9 млрд грн. Расходы на образование составят 242 млрд грн, на здравоохранение — 92,3 млрд грн. Минимальную заработную плату планируется повысить с 1 января 2019 года до 4173 грн.