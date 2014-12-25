Международные резервы России упали до уровня 2009 года

Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 19 декабря 2014 года в их еженедельном исчислении на окончание указанной даты составил 398,9 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении Банка России, передает РБК.

Таким образом, золотовалютные резервы Банка России уменьшились за отчетную неделю на 15,7 млрд долл., или на 3,8%. Падение ниже отметки 400 млрд долл. произошло впервые с августа 2009 г. (тогда их объем составлял 398,3 млрд долл. по состоянию на 21 августа 2009 г.).

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Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Исторический максимум золотовалютных (международных) резервов РФ приходится на 8 августа 2008 г., когда их объем достиг 598,1 млрд долл. Тем временем их историческим минимумом можно считать показатель 10,7 млрд долл., зарегистрированный на 2 апреля 1999 г.

Напомним, на 21 ноября 2014 г. ЗВР России составляли 420,4 млрд долл.