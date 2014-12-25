Рада вернула все законопроекты по блокированию кипрских оффшоров
16:35, 25 декабря 2014Финансы
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Верховная Рада Украины вернула в профильный комитет 4 законопроекта, которые касаются денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года (№001, 001-1, 0001-2, 001-3).
Рада не стала голосовать по Кипру / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, во время того, как ВР перешла к рассмотрению этого вопроса, депутатам было сообщено, что еще не все из этих законопроектов были рассмотрены в профильном комитете.
Читайте такжеЯценюк хочет закрыть кипрский оффшор, через который выводится около 6 млрд гривен в годСоответственно, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман предложил снять сегодня этот вопрос с рассмотрения и вернуть его в комитет.
Это предложение поддержали 196 депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 150). В то же время, ряд депутатов все же настаивали на рассмотрении данного вопроса уже сегодня.
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