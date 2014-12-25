Рада вернула все законопроекты по блокированию кипрских оффшоров

Как передает корреспондент УНИАН, во время того, как ВР перешла к рассмотрению этого вопроса, депутатам было сообщено, что еще не все из этих законопроектов были рассмотрены в профильном комитете.

Читайте такжеЯценюк хочет закрыть кипрский оффшор, через который выводится около 6 млрд гривен в годСоответственно, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман предложил снять сегодня этот вопрос с рассмотрения и вернуть его в комитет.

Это предложение поддержали 196 депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 150). В то же время, ряд депутатов все же настаивали на рассмотрении данного вопроса уже сегодня.