Рада решила улучшить финансовую стойкость украинских банков

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков (№1564), предусматривающий комплекс мероприятий по улучшению финансовой стойкости банковской системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В частности, законом предусматривается упрощение процедуры докапитализации банков, а также условия участия государства в их капитализации. Закон утверждает полномочия Министерства финансов по управлению банками с государственным капиталом, установление, в случае необходимости, моратория на распределение прибыли банка.

Также законопроектом предлагается уточнить полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц в части передачи переходному банку активов и обязательств нескольких неплатежеспособных банков.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках госбюджета на 2015 год предлагает парламенту осуществлять правительственные выпуски облигаций внутреннего госзайма в сумме 36,5 млрд грн для докапитализации банков.

Девальвация гривни, аннексия Крыма Россией и военные действия на востоке Украины привели к существенным убыткам банков. По информации Национального банка Украины, общие потребности в докапитализации 35 крупнейших банков по результатам проведенного стресс-тестирования составляют 66 млрд грн, в том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн.

Помимо этого, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 32 банка, которые выводятся с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В конце декабря фонд сообщил, что в ближайшее время ожидает команды на выведение с рынка в отношении еще около 10 банков. Вместе с тем, НБУ пообещал оказывать поддержку системным банкам, включая возможность их докапитализации из госбюджета.