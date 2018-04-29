Итоги банковской системы Украины: выживает сильнейший
2014 год стал настоящим испытанием для украинской банковской системы. Гривня обесценилась в 2 раза, вкладчики изъяли 29% депозитов, 33 банка «лопнули». По оценкам экспертов, в 2015 году негативные тенденции продолжатся, поскольку стабилизация финсистемы требует вливаний в капитал на уровне 170 млрд грн и дальнейшего вывода с рынка банков-«зомби».
Украинцы в 2014 году свергли тирана-Януковича, но поплатились за это аннексией Крыма и спровоцированной Россией войной на Донбассе. В результате внешние финансовые рынки закрылись для украинских кредиторов, а зарубежные инвесторы практически остановили финансирование проектов в нашей стране. Нехватка валюты на фоне накопленных долгов, дефицитного госбюджета и убытков от потери территорий спровоцировала обесценивание гривни по отношению к доллару почти в 2 раза, национальная валюта нащупала новый исторический минимум по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл.
Потрясения 2014 года не обошли стороной банковскую систему. Как заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции, отток вкладов из банков достиг 126 млрд грн, что составляет порядка 29% депозитов физических лиц. Ухудшилось обслуживание кредитов заемщиками, что спровоцировало рост просроченной задолженности в банках до 12%, по оценкам НБУ, и до 50% - по оценкам экспертов, с учетом реструктуризированных кредитов. В результате украинские банки за 11 месяцев получили 22,4 млрд грн убытков, и это еще не предел - данные за год будут обнародованы только в январе.
Банкиры не решаются прогнозировать объем убытков по итогам 2014 года даже приблизительно. «Убытки банковской системы будут огромными. По сумме сложно спрогнозировать даже приблизительно, но они точно будут исчисляться десятками миллиардов гривен. В этом году отрицательный финансовый результат будет максимальным за все время работы банковского сектора», - прокомментировал ситуацию руководитель общебанковских рисков банка «Финансы и Кредит» Николай Войткив.
Учитывая его прогнозы, банковская система за 2014 год поставит новый антирекорд по убыткам, после 31,5 млрд грн в кризисном 2009 году.
Еще один антирекорд уже достигнут - Нацбанк с начала 2014 года признал неплатежеспособными 33 банка, а Фонд гарантирования вкладов приступил к выведению их с рынка. И это тоже не предел, поскольку очереди под банками и акции протеста под НБУ обманутых вкладчиков не редеют, а в начале декабря Фонд сообщил, что ожидает команды ввести временную администрацию еще в 10 банках. Возникает вопрос - насколько глубинными являются проблемы банковской системы, насколько она вообще жизнеспособна после пережитых потрясений?
Почти на дне
Отток вкладов из банков в десятки раз превышает показатель кризисного 2009 года, а в отдельных банках вкладчики изъяли до 50% депозитов. Банкиры намекают, что сами с этой проблемой не справятся. «Это - самый значительный отток вкладов населения из банковской системы за последние годы. В масштабах отдельного банка снижение ресурсной базы до 50% означает его неплатежеспособность и необходимость введения временной администрации», - пояснила УНИАН директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик» Марина Нестеровская.
По ее словам, помимо экономических причин, поведение вкладчиков обусловлено утратой доверия к банковской системе, восстановление которого - процесс кропотливый и требует объединения усилий коммерческих банков и регулятора.
Директор центра розничного бизнеса UniCredit Bank Любомир Пунчев предупреждает, что снижение объема депозитов на 15% уже провоцирует отклонения в других сегментах системы. «Отток ликвидности сразу ограничивает кредитование, что приводит к финансовым трудностям компаний, негативно отражается на экономике страны и наших личных бюджетах», - сказал он.
По словам банкира, большая часть изъятых средств направляется на покупку валюты и оседает в сейфах или «под матрацем», что провоцирует еще более глубокую девальвацию. «Отток средств ограничивает возможности роста любой экономики, но для Украины, учитывая политические и социальные волнения, это - действительно критично», - добавил он.
Есть у банков еще одно слабое место – проблемные кредиты. Директор департамента корпоративных финансов компании «Делойт» Алексей Аристов прогнозирует, что девальвация и продолжающийся отток вкладов могут привести к дальнейшему росту проблемных активов. «По данным НБУ, показатель сомнительных и безнадежных кредитов на конец 2013 года составил 12,9%, хотя реальный объем проблемных активов уже тогда был значительно выше - примерно 30-40%, по разным оценкам», - отметил Аристов.
Эксперт подчеркнул, что всему виной «некомфортный» валютный курс, поскольку балансы банков практически наполовину номинированы в иностранной валюте, и в результате банкам приходится вдвое больше выплачивать клиентам по валютным депозитам, в то время как погашение валютных кредитов ухудшилось.
Казалось бы, рецепт стабилизации банковской системы прост – нужно пополнить капитал банков. В 2014 году 35 крупнейших банков прошли стресс-тестирование для определения потребностей в докапитализации, по результатам которого вышли на показатель в 66 млрд грн. Эксперты считают такие объёмы недостаточными.
«Предположения, которые принимались во внимание при проведении стресс-тестов, были слишком оптимистичны, поскольку со времени их проведения существенно снизился курс гривни и прошли интенсивные боевые действия на Донбассе», - считает аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. По его мнению, объем докапитализации должен составить 170 млрд грн для всей системы, в том числе для ТОП-35 банков - 134 млрд грн. Эксперт подчеркнул, что нужно продолжать избавляться от неплатежеспособных банков, работающих на материнские финансово-промышленные группы.
Таким образом, главным стресс-тестом для банков в 2014 году стали реалии рынка, и его прошли не все. По оценкам банкиров, 33 «упавших» банка - не предел, поскольку в настоящее время банковская система «больна» на 25%.
«Независимая ассоциация банков Украины выступает за очистку системы от банков, которые являются неплатежеспособными или занимаются сомнительной деятельностью. Такие действия будут первыми шагами на пути возобновления доверия к банковской системе, в целом», - считает исполнительный директор ассоциации Елена Коробкова. В то же время, она отметила, что механизмы выявления проблемных банков на ранней стадии требуют совершенствования.
Процесс очищения еще не завершен, и своего «дна» банковская система ещё не достигла. Вместе с тем, банкиров уже есть масса вопросов и предложений к регулятору, для которого 2014 год тоже стал экзаменом на прочность.
Испытание для регулятора
Национальный банк в 2014 году стал главным героем многочисленных мифических теорий. Миф первый: НБУ сознательно «валит» гривню. На самом деле, в феврале 2014 года наша страна перешла к гибкому курсообразованию, к слову, будучи еще в ведении команды Януковича-Азарова. Гривня обесценилась к доллару в 2 раза, но это - не впервые в нашей истории. В 1998 году национальная валюта обесценилась почти в три раза - до 5 грн/долл., в 2008 году - почти вдвое, до 8 грн/долл. И это при фиксированном на то время курсе, до аннексии Крыма и военных действий на востоке. Именно ситуация на Донбассе, потеря экспортных отраслей переполошили кредиторов и инвесторов, вынудив их практически остановить движение валюты в нашу страну, что и вызвало ее дефицит. Разумеется, если валюты не хватает, то она будет дорожать, как любой товар.
Тем не менее, на Нацбанк продолжают сыпаться обвинения. Учитывая, что золотовалютные резервы опустились ниже 10 млрд долл., обновив десятилетний минимум, Нацбанку пришлось прекратить масштабные интервенции в поддержку гривни и применять жесткие административные меры. Наиболее резонансными из них стали повышение нормы обязательной продажи выручки экспортерами до 100% со снижением впоследствии до 75%, ограничения на досрочную выдачу валютных депозитов и продажу наличной валюты населению, а также уже недействующий на сегодня запрет на покупку валюты под импорт без ввоза товара в Украину. К концу 2014 года регулятор перешел к некому симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов в небольших объемах. Но гривня продолжала падать.
Второй миф о Нацбанке - регулятор выводит с рынка хорошие, платёжеспособные банки. «Это застарелая проблема. Систему не чистили, и эти банки уже были практически «мертвы» длительный период времени. Процесс формирования «зомби-банков» усилился в период кризиса 2008-2009 годов, и самое лучшее время для «чистки» было в 2009-2010 годах», - отметил первый замглавы НБУ Александр Писарук. По его словам, проблема украинской банковской системы в том, что при ее создании в 90-х годах «было модно иметь свой бизнес, любовницу и банк». Подавляющее большинство финучреждений принадлежат бывшим или нынешним депутатам Верховной Рады или высокопоставленным чиновникам, с которыми регулятору бороться достаточно сложно. «Для чего они создавали банки? Чтобы денег собрать и профинансировать себя самого, свой бизнес. Или - отмывание денег, наличка, уход от налогов. Нацбанк пытался что-то делать, но этого не давали делать, было «крышевание», покрытие», - пояснил Писарук.
Третий миф – НБУ раздает огромные суммы рефинансирования приближенным банкам. Статистика подтверждает, что объем кредитов рефинансирования в 2014 году действительно значительный – в январе-ноябре регулятор выдал банкам 179 млрд грн. Но одновременно Нацбанк проводил операции по мобилизации ресурсов, и за аналогичный период собрал с рынка 1,317 трлн грн, продавая депозитные сертификаты. То есть, фактически регулятор насобирал в 7 раз больше ресурсов, чем выдал. Для сравнения: за 2013 год НБУ выдал банкам 71,5 млрд грн рефинансирования и одновременно собрал с рынка 270 млрд грн ресурсов, т.е., только в 3 раза больше. Что касается индивидуального подхода в определении банков, которые можно кредитовать, то это - вполне разумно, поскольку выданные кредиты хочется вернуть, а не просто подарить.
В то же время, утверждения о проведении банками валютных спекуляций похожи на правду. Результат банков от операций с валютой за 9 месяцев 2014 года в 2,6 раза превышает показатель за весь 2013 год, так что вопросы к регулятору остаются. Писарук поясняет, что Нацбанк имеет довольно ограниченные полномочия, но в то же время признает, что банковский надзор был «сильно политизирован и коррумпирован одновременно», в связи с чем регулятор кардинально его перестраивает. «Внедряется принцип обновления крови, ротации. Мы пытаемся на базе финансового мониторинга, валютного контроля и банковского надзора создать централизованное подразделение, которое будет четко отслеживать схемы вывода капитала, анализировать кредитование связанных лиц, вести базу данных связанных лиц, чтобы при проверке мы этой информацией владели», - подчеркнул он.
Если говорить о ситуации в Крыму и на востоке Украины, то здесь регулятор сработал на опережение. К примеру, когда президент Петр Порошенко своим указом предложил Нацбанку в месячный срок прекратить обслуживание банками счетов субъектов хозяйствования и населения в зоне АТО, то в это время уже действовал запрет НБУ для финучреждений на проведение каких-либо операций на территориях, не подконтрольных украинским властям. А в рамках законодательства о свободной экономической зоне «Крым» регулятор в начале ноября приравнял жителей полуострова к нерезидентам, но впоследствии отменил свое решение для переселенцев, проживающих на материковой части Украины. Таким образом, Нацбанк показал себя как довольно изобретательного и гибкого регулятора, но, возможно, участникам рынка не хватает прозрачности и последовательности в его действиях.
Возможно, доверие к НБУ пошатнулось из-за частых кадровых перестановок. В 2014 году Нацбанк дважды сменил руководителя - в феврале ставленник «семьи» Игорь Соркин уступил место «коменданту Майдана» Степану Кубиву, а в июне, после президентских выборов, Нацбанк возглавила ставленница президента Валерия Гонтарева. По итогам года очевидно, что для стабилизации банковской системы смены главы НБУ, как и усилий одного только Нацбанка, не достаточно. Поэтому 2015 год будет не менее сложным.
Заложить фундамент и вывести термитов
Банкиры прогнозируют, что в 2015 году кризис подстегнет их к оптимизации расходов и совершенствованию сервисов для клиентов. При этом рекомендуют властям принять меры для восстановления доверия к банкам. «Для повышения доверия и улучшения ожиданий нужно, в первую очередь, стабилизировать экономическую ситуацию в стране и курс национальной валюты, что в сочетании с прекращением военных действий на востоке страны обеспечит повышение устойчивости работы банков», - подчеркнул Войткив.
Банкиры также предупреждают, что не смогут вернуть депозиты в банки без должной защиты прав кредиторов. «Нужны структурные, юридические и процедурные изменения. Любой инвестор должен быть уверен, что если он финансово помогает субъекту, то этот субъект будет считать свои обязательства по возврату средств таким же нормальным явлением», - пояснил Пунчев. Нужно отметить, что девальвация отбила охоту погашать кредиты в валюте даже у порядочных заемщиков.
Профильный комитет Верховной Рады поделился своими планами по стабилизации банковской системы. По мнению замглавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчака, нужно, в первую очередь, обеспечить прозрачность рефинансирования банков, внедрить срочные депозиты без возможности досрочного снятия средств, решить вопрос раскрытия реальных собственников банков и доработать валютное законодательство для обеспечения единой валютной политики и сохранения покупательной способности гривни.
Нацбанк утверждает - стабильность гривни возможна только при объединении усилий всех ветвей власти. «Все почему-то думают, что обеспечение стабильности денежной единицы - это ее курс по отношению к доллару, евро и российскому рублю. На самом деле это - поддержка ценовой стабильности в государстве», - пояснила глава НБУ. Она подчеркнула, что регулятор заинтересован в сильной гривне, но ни правительство, ни Нацбанк не могли бы успокоить панику населения и бизнеса, который в период обострения ситуации на востоке Украины пытался любыми путями вывести деньги из страны.
В то же время, регулятор признает, что девальвация - это неизбежная плата за своевременную выплату пенсий, зарплат и обеспечение военных в зоне АТО. В этом году Нацбанк профинансировал расходы госбюджета и НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн, и альтернативы такому пути в украинских реалиях просто нет. «Нужны консолидированные действия власти – как можно менее дефицитный бюджет, как можно большее стимулирование экспорта. Пусть консолидируют бюджет, чтобы он не был дефицитным», - рекомендовала глава НБУ правительству.
Прогнозов в отношении курса на 2015 год Нацбанк не дает, правительство при расчете все еще дефицитного бюджета ориентируется на средний курс 17 грн/долл., экономисты предрекают дальнейшую девальвацию. «Высокая волатильность курса гривни будет наблюдаться, как минимум, на протяжении следующих 1,5-2 лет. В течение 2015 года курс продолжит тестировать дно», - считают эксперты аналитической группы «Da Vinci AG», обосновывая свои оценки тем, что приток валюты в страну и укрепление гривни возможны только при кардинальных преобразованиях в экономике и судебной системе, искоренении коррупции.
Учитывая осторожные прогнозы и скудные рецепты спасения банковской системы, напрашивается вывод, что панацея не найдена. И в 2015 году нас снова ожидают импровизации в сфере банковского регулирования, а в результате «выживут только сильнейшие». Но чтобы построить новый дом, иногда нужно разрушить старый до основания. Расчистка места под застройку уже почти закончилась. Осталось правильно залить фундамент, пополнив капитал и вернув депозиты в систему, да вывести термитов, включая пятую колонну, которая так отчаянно цепляется за привычные схемы.
Ольга Гордиенко (УНИАН)