Итоги банковской системы Украины: выживает сильнейший

2014 год стал настоящим испытанием для украинской банковской системы. Гривня обесценилась в 2 раза, вкладчики изъяли 29% депозитов, 33 банка «лопнули». По оценкам экспертов, в 2015 году негативные тенденции продолжатся, поскольку стабилизация финсистемы требует вливаний в капитал на уровне 170 млрд грн и дальнейшего вывода с рынка банков-«зомби».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter