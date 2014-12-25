Парламент принял закон о налоговом компромиссе

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом парламентский проект закона об особенностях уточнения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль и применения механизма налогового компромисса, позволяющего предпринимателям самим определять объем задолженности по НДС и налогу на прибыль перед бюджетом и выплачивать в пользу государства 5% от этого объема в течение 70 дней. За такое решение проголосовали 264 депутата при необходимых 226.

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В ходе обсуждения член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан отмечала, что ранее такой законопроект был внесен правительством, однако предыдущий состав парламента не смог проголосовать за эту инициативу.

В свою очередь глава комитета Роман Насиров подчеркнул, что речь идет об уточнении налоговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин намерен внести в парламент законопроекты о налоговом компромиссе, всеобщем декларировании и усовершенствовании трансфертного ценообразования.