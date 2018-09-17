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Deutsche Bank планирует вывести из Лондона €450 миллиардов активов из-за Brexit

09:24, 17 сентября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Это почти 75% всех активов банка в британской столице, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

По информации газеты, на этом настаивает Европейский центральный банк (ЕЦБ). После Brexit филиал Deutsche Bank в Лондоне должен будет соответствовать критериям, установленным для подразделений европейских банков, расположенных в третьих странах.

Переговоры между британскими властями и ЕС по условиям Brexit должны закончиться в ноябре 2018 года. Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Вчера, 16 сентября, мэр Лондона Садик Хан призвал провести второй референдум по Brexit.

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Теги: #Brexit#Deutsche Bank