Девальвация гривни вынудила депутатов повысить потолок госдолга

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№1125) проголосовали 258 народных депутатов из 316, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был разработан с целью урегулирования вопросов государственного и гарантированного государством долга в связи со значительной девальвацией национальной валюты.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде увеличить предельный размер государственного долга на конец 2014 года на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн.

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Ранее закон о госбюджете предполагал установление предельного объема госдолга на уровне 806,9 млрд грн, рассчитанного по курсу национальной валюты 12 грн за доллар. «В структуре госдолга значительную часть составляют обязательства, номинированные в иностранной валюте – порядка 60%. В современных условиях долг, номинированный в иностранной валюте, является крайне чувствительным к колебанию курса валют, а, значит, не является константой, - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. – Значительная девальвация национальной валюты в 2014 году – с 8 грн до нынешнего уровня в 16 грн за доллар США, а также ее постоянные колебания делают невозможной поддержку предельного объема госдолга на установленном бюджетом уровне».

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 октября 2014 года составила 72,995 млрд долл., что на 1,300 млрд долл., или на 1,75%, меньше показателя на начало месяца.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 16,734 млрд грн, или на 1,74%, - до 945,331 млрд грн.

С начала года, за январь-октябрь, государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 115 млн долл., или на 0,16%, в то время как в гривневом эквиваленте госдолг вырос на 360,961 млрд грн, или на 61,77%.

Прямой госдолг правительства Украины в октябре вырос на 474 млн долл., или на 0,76%, – до 62,523 млрд долл., что составляет 85,65% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе, внешний долг снизился на 167 млн долл., или на 0,53%, – до 31,617 млрд долл., внутренний долг вырос на 641 млн долл., или на 2,12%, – до 30,906 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 октября составил 10,472 млрд долл., в том числе внешний – 8,222 млрд долл., внутренний – 2,249 млрд долл.