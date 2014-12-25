Девальвация гривни вынудила депутатов повысить потолок госдолга

18:23, 25 декабря 2014
Финансы
0

ВР приняла закон о внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2014 год” (об исполнении обязательств по государственному долгу), повысив потолок госдолга до 968,35 млрд грн.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№1125) проголосовали 258 народных депутатов из 316, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был разработан с целью урегулирования вопросов государственного и гарантированного государством долга в связи со значительной девальвацией национальной валюты.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде увеличить предельный размер государственного долга на конец 2014 года на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн.

Читайте такжеУкраина в этом году получила $9 млрд финансовой помощи и выплатила $14 млрд долга

Ранее закон о госбюджете предполагал установление предельного объема госдолга на уровне 806,9 млрд грн, рассчитанного по курсу национальной валюты 12 грн за доллар. «В структуре госдолга значительную часть составляют обязательства, номинированные в иностранной валюте – порядка 60%. В современных условиях долг, номинированный в иностранной валюте, является крайне чувствительным к колебанию курса валют, а, значит, не является константой, - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. – Значительная девальвация национальной валюты в 2014 году – с 8 грн до нынешнего уровня в 16 грн за доллар США, а также ее постоянные колебания делают невозможной поддержку предельного объема госдолга на установленном бюджетом уровне».

Читайте такжеЯценюк хочет набрать новых кредитов, "чтобы выжить и не допустить дефолта"

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 октября 2014 года составила 72,995 млрд долл., что на 1,300 млрд долл., или на 1,75%, меньше показателя на начало месяца.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 16,734 млрд грн, или на 1,74%, - до 945,331 млрд грн.

С начала года, за январь-октябрь, государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 115 млн долл., или на 0,16%, в то время как в гривневом эквиваленте госдолг вырос на 360,961 млрд грн, или на 61,77%.

Прямой госдолг правительства Украины в октябре вырос на 474 млн долл., или на 0,76%, – до 62,523 млрд долл., что составляет 85,65% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе, внешний долг снизился на 167 млн долл., или на 0,53%, – до 31,617 млрд долл., внутренний долг вырос на 641 млн долл., или на 2,12%, – до 30,906 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 октября составил 10,472 млрд долл., в том числе внешний – 8,222 млрд долл., внутренний – 2,249 млрд долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter