Порошенко создал Национальный инвестиционный совет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, согласно соответствующему указу, Совет образован с целью активизации работы по развитию инвестиционного потенциала Украины, увеличения объема иностранных инвестиций, улучшения инвестиционного климата в стране, обеспечения защиты прав инвесторов. Национальный инвестиционный совет создается как консультативно-совещательный орган при президенте.

Читайте такжеЕврокомиссар: Украине нужны не доноры, а инвесторы

Заместителю главы Администрации президента Дмитрию Шимкиву поручено разработать проект положения о Национальном инвестиционном совете, а также провести консультации с представителями национальных и иностранных субъектов инвестиционной деятельности, бизнес-ассоциаций, аудиторских, юридических компаний, международных финансовых организаций, и про результатам консультаций внести предложения относительно персонального состава Совета.

Читайте такжеКабмин хочет привлечь миллиард долларов для украинских аграриев

Указом также ликвидируется Совет отечественных и иностранных инвесторов.

Комментируя создание Национального инвестиционного совета, Шимкив отметил, что сейчас ситуация с привлечением инвестиций в украинскую экономику – как внутренних, так и внешних – критическая. "Инвесторы не имеют уверенности в защищенности и прибыльности своих инвестиций, поскольку за предыдущие годы они потеряли доверие к власти, а теперь к этому еще добавляется сложная ситуация на востоке и экономическая ситуация в стране в целом. Сейчас существует насущная необходимость в создании платформы для взаимодействия власти и инвесторов, которая вернет доверие и уверенность, что в Украине можно честно зарабатывать", – отметил заместитель главы АПУ.

Ранее УНИАН сообщал, что иностранные инвестиции за 9 месяцев снизились на 15% из-за девальвации гривни.