Увеличение пошлин на импортные товары угрожает свободной торговле с Евросоюзом - ЕБА

Об этом заявила Европейская Бизнес Ассоциация, комментируя принятый за основу Верховной радой 25 декабря законопроект, сообщает Европейская правда.

"Законопроекты №1562 и 1563 не соответствуют Генеральном соглашении по тарифам и торговле ВТО, нарушают международные договоры. Учитывая односторонний преференциальный режим со стороны ЕС, введение такого тарифного регулирования должно быть согласовано с ЕС, чего не произошло", - сказано в заявлении организации.

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"Это, в свою очередь, грозит отмене беспошлинного режима, в одностороннем порядке предоставленного Европейским Союзом для украинских товаров", - отмечает ЕБА.

Кроме того, ассоциация отмечает, что проекты закона были зарегистрированы без соблюдения процедур, в них отсутствует финансово-экономическое обоснование, что делает невозможным любую оценку последствий его действия.

Также проекты не прошли необходимого обсуждения с представителями общественности и бизнеса.

"Европейская Бизнес Ассоциация, которая выступает от имени бизнеса, работающего в Украине в сверхсложных условиях, уверена, что негативные последствия от введения дополнительного импортного пошлины могут стать катастрофическими как для бизнеса, так и для общества", - сказано в заявлении.

Напомним, импорт продовольственных товаров предлагается облагать дополнительным сбором 10%, другие товары - по ставке 5%. Кроме того, ставку 10% правительство намерено ввести для товаров, которые ввозятся на территорию Украины гражданами.