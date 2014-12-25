Яресько рассчитывает, что Рада примет бюджет до конца года
Министр финансов Украины Наталья Яресько рассчитывает, что проект бюджета на 2015 год будет принят Верховной Радой до конца декабря, и в новый год Украина войдет с новым бюджетом.
Об этом Яресько написала на своей странице в социальной сети Facebook.
«Правительство и парламент вместе работают над государственным бюджетом на 2015 год. Это трудный процесс, который вызывает много дискуссий. И это нормально. Но я верю, что в новый год Украина войдет с новым бюджетом», - написала Яресько.
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Ранее в ходе голосования ключевых правительственных законопроектов, необходимых для принятия проекта госбюджета на 2015 год, в парламенте именно аргументы Яресько стали решающими для принятия положительных решений. Яресько, в частности, подчеркивала, что можно не принимать ничего, уйти в отпуск, но в таком случае страна войдет в новый год без бюджета и «это будет конец».
Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада не поддержала решение работать в субботу, 27 декабря, в пленарном режиме и начала рассмотрение проекта бюджета на 2015 год.