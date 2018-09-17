Правительство в пятницу представит депутатам проект бюджета на 2019 год

15 сентября законопроект "О государственном бюджете Украины на 2019 год" был зарегистрирован в парламенте.

В пятницу, 21 сентября, правительство представит Верховной Раде Украины проект закона о государственном бюджете на 2019 год.

Читайте такжеКабмин предлагает в госбюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону до 209,5 миллиардов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что в этом году, как и в предыдущем, правительство вовремя внесло проект бюджета в парламент.

"Он зарегистрирован, вы можете с ним ознакомиться на сайте. В пятницу предусмотрено, что мы сможем, согласно закону, пройти представление закона о государственном бюджете Украины, и таким образом, мы сможем начать дискуссию о принятии нового украинского бюджета", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября правительство утвердило и направило на рассмотрение ВР проект государственного бюджета на 2019 год. Проектом предусматривается рост ВВП на 3%, а также уменьшение госдолга до 52,2% ВВП. Приоритетом госбюджета на 2019 год премьер-министр Владимир Гройсман назвал расходы на обороноспособность, куда будет направлено 209,5 млрд грн, а также энергонезависимость и энергоэффективность. На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 млрд грн, на поддержку агропромышленного комплекса - 6,9 млрд грн. Расходы на образование составят 242 млрд грн, на здравоохранение - 92,3 млрд грн. Минимальную заработную плату планируется повысить с 1 января 2019 года до 4173 грн.

15 сентября законопроект "О государственном бюджете Украины на 2019" (№9000) был зарегистрирован в парламенте.