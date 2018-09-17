Представитель президента в Раде сообщила, при каких условиях Порошенко подпишет бюджет-2019

Глава государства вернет документ в парламент, если он не будет содержать позиций о повышении уровня обеспечения ВСУ, минимальной зарплаты и др.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что президент Украины Петр Порошенко не подпишет государственный бюджет на 2019 год, если в нем будут отсутствовать определенные позиции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Президент настаивает на том, что не подпишет бюджет на 2019 год, если в нем не будут указаны основные позиции - повышение уровня обеспечения украинского солдата не менее чем на 30%, повышение минимальной заработной платы до размера 4200 грн, сохранение дорожного фонда, социальных программ, которые были предусмотрены в предыдущем году», - сказала Луценко.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября правительство утвердило и направило на рассмотрение ВР проект государственного бюджета на 2019 год. Проектом предусматривается рост ВВП на 3%, а также уменьшение госдолга до 52,2% ВВП. Приоритетом госбюджета на 2019 год премьер-министр Владимир Гройсман назвал расходы на обороноспособность, куда будет направлено 209,5 млрд грн, а также энергонезависимость и энергоэффективность. На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 млрд грн, на поддержку агропромышленного комплекса - 6,9 млрд грн. Расходы на образование составят 242 млрд грн, на здравоохранение - 92,3 млрд грн. Минимальную заработную плату планируется повысить с 1 января 2019 года до 4173 грн.

15 сентября законопроект "О государственном бюджете Украины на 2019" (№9000) был зарегистрирован в парламенте.

В пятницу, 21 сентября, правительство представит проект закона о госбюджете-2019 год Верховной Раде.