Рубль немного вырос из-за сокращения деловой активности в католическое Рождество

Доллар сегодня снижался до отметки 51,85 рубля, а евро - до 63,75 впервые со 2 декабря, передает Reuters.

Из-за сокращения глобальной деловой активности в конце года происходит снижение спекулятивного спроса на валюту из-за рубежа и в целом торговых оборотов, однако здесь же кроются риски резкого расширения волатильности в условиях малоликвидного рынка.

На стороне рубля по-прежнему играют высокие ставки Центробанка, установленные на прошлой неделе во многом для сдерживания спекулятивных атак, с побочным эффектом в виде привлекательности новых рублевых банковских вкладов для населения.

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Свою роль сыграл также комплекс мер российского правительства, в том числе "стимулирование" экспортеров на продажу как экспортной выручки, так и набранной в период девальвации рубля валюты.

В частности, правительство потребовало от пяти госкомпаний, в том числе Газпрома и Роснефти, к весне избавиться от скупленной за время обвальной девальвации валюты - довести чистые валютные активы до уровня начала октября и более не превышать его.

"То, что происходит последние дни с рублем, я бы назвал "стабилизация по принуждению" - видно, что в последние дни рубль дорожает за счет продаж экспортеров, которые активизировались после указаний руководства страны избавиться от купленной ими валюты", - сказал Игорь Акиньшин из Альфа-банка.

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Он отмечает при этом крайне низкие объемы и малое число участников рынка, из-за чего колебания курса могут быть значительные до конца дня.

К 18.00 МСК доллар США расчетами "завтра" оценивался в 52,70 рубля, что на 1,4 процента ниже предыдущего закрытия. С начала дня объем сделок составил около $2,2 миллиарда.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 64,65, на 1,3 процента ниже предыдущего закрытия.

Бивалютная корзина оценивается в 57,84 рубля, на 90 копеек ниже закрытия вторника.

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Тонкость рынка сыграла с рублем злую шутку после публикации данных о российских резервах, упавших на прошлой неделе более чем на $15 миллиардов до минимумов с лета 2009 года.

В ответ котировки рубля ушли вниз, однако разъяснения Центробанка российским агентствам о том, что основным фактором снижения стали операции валютного репо на возвратной основе, вернули российскую валюту в восходящий тренд.

По мнению Стадника из Росбанка, при текущих ценах на нефть рубль выглядит уже переоцененным, и без административного давления на экспортеров должен торговаться против доллара в диапазоне 55,00-60,00, "где он может оказаться после праздников, если нефтяные котировки останутся стабильными".

На западное Рождество североморская смесь Brent ушла с котировкой $60,24, подешевев на 2,5 процента за день, в том числе и за счет неожиданного роста недельных запасов в США.

Ранее УНИАН сообщал, что, по версии Bloomberg, российский рубль и нефть стали худшими инвестициями года.