Кабмин спрогнозировал курс гривни на конец 2019 года

Правительство прогнозирует курс гривни к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл. Госбюджет-2018 предполагал курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл.

Утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

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«Расчеты проведены с использованием прогнозного курса на конце года 29,4 грн/долл. США», - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту «О государственном бюджете Украины на 2019 год», зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября (№9000).

Отмечается, что для проведения сравнительного анализа использовались показатели госбюджета Украины на 2018 год.

Напомним, госбюджет-2018 предполагал среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл. и курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.