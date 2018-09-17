Financial Times: Война в Украине остается главной угрозой для экономики

Киев боится погрязнуть в очередном замороженном конфликте, которых на постсоветском пространстве и так много.

На военном параде в Киеве на День независимости Украины почетное место занимали противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые украинское правительство получило в начале года от США.

Бронемашины с американскими ракетами проехались по центральной улице украинской столицы в рамках церемонии, в которой приняли участие 4,5 тысяч солдат и военная авиация. Парад 24 августа должен был послать сигнал не только украинцам, но и всему миру о том, что Киев не собирается сдаваться в мрачной борьбе за выживание и свободу. То, что двери ЕС открылись как раз тогда, когда российские закрылась, стало благом для иностранных и внутренних инвесторов в различных секторах: от IТ до производства. Но война против России и ее марионеток в Донбассе, которая длится уже пятый год, остается главной угрозой для экономического возрождения Украины.

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Об этом пишет Financial Times, добавляя, что 210 ракет Javelin и 37 пусковых установок для них не сыграют определяющую роль в исходе войны. Однако, они стали фактором для заверения правительства в Киеве, которое боится, что Вашингтон и другие столицы Запада могут уменьшить свою поддержку со временем, поскольку война затянулась. А очевидных способов ее завершить не видно.

В июне Киев боялся, что президент США Дональд Трамп и российский автократ Владимир Путин используют встречу в Хельсинки, чтобы договориться о войне на Донбассе и аннексии Крыма за его спиной. Многих украинских политиков насторожило то, как американский президент тепло говорил с Путиным, а также что он воздержался от публичной критики российской политики в отношении Украины. Однако, специальный представитель США Курт Волкер заверил, что страхи были преувеличены. А санкции Америки останутся в действии до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение.

Вместе с тем, в Украине не хотят, чтобы западные политики согласились на подход к Донбассу, который можно было бы сравнить с отношением к так называемым «замороженным» конфликтам в Азербайджане, Грузии и Молдове, где бои закончились, но политического решения нет до сих пор. Все эти войны, которые вспыхнули после распада СССР в 1991 году, так и не были решены. Они дали России политическое и военное влияние на пространстве, которое она называет «ближним зарубежьем».

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«Подобный результат не только оставит Украину, которая уже стала «обрезанной» страной после российских действий в Крыму, без уверенности в восстановлении контроля над стратегически важным регионом. Это также даст Кремлю мощный рычаг влияния на украинскую политику и поставит знак вопроса над самой концепцией украинской государственности», - пишет издание.

Сейчас США и ЕС занимают общую позицию по сохранению санкций против России. Однако, тревогу вызывает подъем русофильских политических партий и лидеров в таких странах, как Австрия, Чехия, Италия и Венгрия. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин подсчитал, что экономическое давление Запада откусывает от российского ВВП по 0,5% ежегодно. Однако, эксперт ICU Александр Валчишен сомневается, что санкции изменят поведение России.

«Я не скажу, что они не работают. Но я имею в виду, что они не противодействуют российским намерениям. У россиян нет никаких ограничений в ресурсах в Крыму и Донбассе. Я сомневаюсь, что российское правительство настолько перегружено, что оно покинет Донбасс», - сказал эксперт.