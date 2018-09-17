Минфин запустил сайт, который позволяет отслеживать доходы и расходы государственного и местных бюджетов

На сегодня портал Е-Data – это самая большая база публичных финансов в Украине.

Министерство финансов Украины запустило второй модуль портала публичных финансов Е-Data - открытый "Бюджет для граждан" (openbudget.gov.ua), благодаря которому каждый желающий может в удобной форме отслеживать все стадии бюджетного процесса.

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Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

«Сегодня мы очень рады сказать, что мы переходим к следующей стадии - открытый «Бюджет для граждан». Мы знаем, что расходы бюджета – это уже информация, которой достаточно, и она должна постоянно наполняться и проверяться, но наши граждане хотят знать не только о расходах, но и про все другие части бюджета: о доходах, о финансировании. Таким образом «Бюджет для граждан» откроет уже полностью финансовую информацию в стране», - сказала Маркарова.

Она также рассказала, что на сегодня портал Е-Data – это самая большая база публичных финансов в Украине, содержащая 95,5 млн транзакций и посещаемая 19 тыс. пользователями ежедневно.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции директор госучреждения «Открытые публичные финансы» Александр Комареус сообщил, что в ближайшее время планируется разместить на сайте детальную информацию о бюджетном процессе, состоянии госдолга, реализации госпрограмм, а также будет раскрыта информация местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов открыло единый веб-портал об использовании публичных финансов E-Data 15 сентября 2015 года в рамках плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейского Союза для либерализации визового режима Украины с ЕС.

15 сентября 2017 года Министерство финансов перевело портал Е-Data в режим промышленной эксплуатации после его двухлетней эксплуатации в тестовом режиме.