Министр экономики России ожидает падения ВВП в 2015 году ниже предыдущего прогноза

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев, передает Прайм.

"Очень предварительно получается, что при такой конъюнктуре спад может быть около 3 процента ВВП", - сказал он.

Читайте такжеРубль немного вырос из-за сокращения деловой активности в католическое Рождество

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, рассчитанному при цене на нефть в 80 долларов за баррель, падение ВВП ожидается на уровне 0,8 процента в 2015 году. Кроме того, по словам замминистра экономики Алексея Ведева, российской экономике не удастся избежать рецессии уже в первом квартале 2015 года. По его словам, в четвертом квартале 2014 года изменение ВВП в годовом исчислении будет либо нулевым, либо будет небольшое снижение. "В первом квартале мы ожидаем снижения, прежде всего в силу падения спроса", - сказал Ведев.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство РФ из-за падения цен на нефть готовит новое сокращение всех госрасходов, для начала на 1 трлн рублей.