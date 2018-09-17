Кабмин хочет сократить дефицит бюджета до 2,3% ВВП

Доходы госбюджета составят 1,008 триллиона гривень, расходы – 1,094 триллиона гривень.

Утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в Верховной Раде проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает предельный уровень дефицита бюджета к концу года в сумме 89,989 миллиарда гривень, что составляет 2,3% прогнозного номинального ВВП (3,947 триллиона гривень).

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Согласно правительственному законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2019 год", зарегистрированному в парламенте 15 сентября (№9000), доходы госбюджета составят 1,008 триллиона гривень, расходы – 1,094 триллиона гривень, предельный объем госдолга – 2,060 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 388,6 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.