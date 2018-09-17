Нацбанк может изменить монетарную политику

Регулятор допускает в 2019 году дефицит ликвидности в банковской системе.

Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения своей монетарной политики, допуская в 2019 году дефицит ликвидности в банковской системе.

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Об этом говорится в выдержке из протокола последнего заседания Комитета НБУ по монетарной политике, который рекомендовал правлению регулятора повысить учетную ставку до 18% годовых.

"С середины лета 2018 года наблюдается снижение профицита ликвидности банковской системы и, как следствие, рост стоимости гривневых ресурсов на межбанковском кредитном рынке. По ожиданиям Национального банка, тенденция к сокращению профицита ликвидности будет продолжаться до конца этого года, а в 2019 году банковская система может перейти от профицита к дефициту ликвидности", - отмечается в документе.

Отмечается, что участники комитета рассматривали возможные изменения операционного дизайна монетарной политики для сохранения эффективного влияния процентной политики НБУ на процентные ставки межбанковского кредитного рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 7 сентября повысил учетную ставку до 18% годовых, при этом ставка была повышена второй раз подряд - после повышения в июле до 17,5% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.