В Германии впервые показали новые банкноты 100 и 200 евро (фото)

Новые евро шире старых банкнот, а также имеют разную длину - чем длиннее купюра, тем выше ее номинальное значение.

Европейский центральный банк представил новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро в немецком Франкфурте-на-Майне.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на официальный сайт банка.

"Новые банкноты € 100 и € 200 используют новые и инновационные функции безопасности. Сверху серебристой полоски спутниковая голограмма показывает маленькие символы €, которые движутся вокруг числа и становятся ярче под прямым светом. Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты от 100 до 200 евро также имеют улучшенный изумрудный номер", - говорится в сообщении.

К тому же новые евро шире старых банкнот, а также имеют разную длину - чем длиннее купюра, тем выше ее номинальное значение.

В Центробанке Евросоюза подчеркнули, что новый дизайн позволит решить проблему с фальшивомонетчиками, так деньги будет сложнее подделать.

Как отмечается, сначала с новыми купюрами ознакомятся сотрудники банков и предприятий.

В обращение новые банкноты планируют ввести в мае 2019 года.