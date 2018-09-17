Завтра в Украине подешевеют доллар и евро

Официальный курс НБУ на 18 сентября: 100 USD – 2812,6754 гривни; 100 EUR – 3282,6735 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2812,6754 (17 сентября – 2815,2072)

100 EUR – 3282,6735 (17 сентября – 3290,6957)

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Как сообщает УНИАН, в понедельник, 17 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,12/28,14 гривни/доллар.

Текущие котировки после укрепления на 1 копейку в первой половине дня во второй половине дня вернулись к уровню открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,88/32,90 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1299 гривни/доллар.