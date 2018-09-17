С января 2019 года украинский солдат должен получать не менее 10 тысяч гривень - Порошенко

Президент заявил, что по результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения Кабмину.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что с начала следующего года денежное довольствие украинского солдата должно составлять не менее 10 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом президент сказал в интервью телеканалу «Общественное телевидение» в Кропивницком.

Порошенко отметил, что финансирование армии увеличено почти в три раза.

По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения правительству.

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«Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных Силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тысяч гривен», - рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы являются гордостью Украины, и на военном параде ко Дню независимости было продемонстрировано новое лицо украинской армии.

«Вся страна, весь украинский народ и я, как президент, горжусь украинской армией, горжусь украинскими воинами и горжусь Украиной», - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 21 сентября, правительство представит в Верховной Раде Украины проект закона о государственном бюджете на 2019 год.