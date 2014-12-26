В России признали, что инфляция по ряду продуктов может превысить 20%

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, передает lenta.ru.

«10 процентов — это наш базовый прогноз сегодня. Неприятный двузначный рост цен, это много», — заявил чиновник. Он отметил, что правительство будет контролировать ситуацию на потребительском рынке в отношении необоснованного завышения цен.

Ранее 25 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские власти готовы заморозить цены в случае необходимости. «Если товаропроизводители и товаропроводящие сети будут нарушать тот благотворный режим, который сегодня сформирован, мы располагаем достаточно сильными инструментами воздействия за счет законодательных мер по заморозке цен на продукцию», — сказал министр.

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По данным на 24 декабря, инфляция в России достигла 10,4 процента. За неделю сахар подорожал на 7,5 процента, яйца — на 3,5 процента, говядина — на 1,5 процента, макароны и чай — на 2 процента, гречка — на 3,4 процента. Кроме того, на 11 процентов выросли цены на капусту. Помидоры прибавили в стоимости 7,8 процента, огурцы — 7,4 процента. При этом бензин подешевел на 0,5 процента.

Ранее стало известно, что стоимость минимального набора продуктов, необходимого для приготовления салата оливье, выросла до 250 рублей. В 2013 году эта же корзина продуктов стоила 184 рубля. Таким образом, индекс «Оливье» повысился сразу на 35 процентов.

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Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года должна составить 9 процентов. По мнению помощника президента России Андрея Белоусова, цены вырастут на 10 процентов. В 2013 году инфляция составила 6,5 процента.