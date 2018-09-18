В Украине разрешат покупку валюты онлайн - уже с февраля
Введение в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" с 7 февраля 2019 года предполагает ряд шагов по либерализации валютного регулирования.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам расширяется до 365 дней, валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тысяч гривень отменяется.
Кроме того, отменяются индивидуальные валютные лицензии и появится система электронных лимитов.
Помимо этого, отменяются санкции в форме запрета на ведение внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов и разрешается online-покупка валюты физическим лицам.
Нацбанк отметил, что отмена других ограничений на рынке будет возможна при благоприятных макроэкономических условиях.
Также в НБУ сообщили, что, в соответствии с новым законом, регулятор заменит запутанную действующую базу из 56 нормативно-правовых актов на простую, понятную и доступную, состоящую из 7 новых ключевых документов.
Справка УНИАН. Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла Закон Украины "О валюте и валютных операциях". Закон вступил в силу 7 июля и водится в действие через семь месяцев переходного периода с этой даты.