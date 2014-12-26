Госдолг Украины превысил триллион гривень

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 ноября 2014 года составила 69,335 млрд долл., что на 3,660 млрд долл., или на 5,01%, меньше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 92,567 млрд грн, или на 9,79%, - до 1,038 трлн грн.

Таким образом, тенденция прошлого месяца по снижению госдолга в валюте продолжается, в то время как по оценкам в гривневом эквиваленте в результате девальвации сумма госдолга растет.

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С начала года, за январь-ноябрь, государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 3,115 млрд долл., или на 5,16%, в то время как в гривневом эквиваленте вырос на 453,528 млрд грн (на 77,61%, или в 1,8 раза).

Государственный и гарантированный государством внешний долг в ноябре снизился на 83 млн долл., или на 0,21%, – до 39,756 млрд долл. и составил 57,34% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг снизился на 3,576 млрд долл., или на 10,79%, – до 29,579 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в ноябре вырос на 3,159 млрд долл., или на 5,05%, – до 59,364 млрд долл., что составляет 85,62% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе внешний долг составил 31,702 млрд долл., внутренний – 27,663 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 30 ноября составил 9,970 млрд долл., в том числе внешний – 8,054 млрд долл., внутренний – 1,916 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга за январь-октябрь снизилась на 115 млн долл., или на 0,16%, - до 72,995 млрд долл. В гривневом эквиваленте госдолг за этот период вырос на 360,961 млрд грн, или на 61,77%, - до 945,331 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 968,35 млрд грн.

Министр финансов Наталия Яресько, представляя проект госбюджета на 2015 год в парламенте, заявила, что произошедшая девальвация увеличила затраты правительства на обслуживание госдолга вдвое.