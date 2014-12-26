Китай упрощает регистрацию иностранных компаний в зонах свободной торговли

Правительство Китая собирается упростить процедуру регистрации иностранных компаний в зонах свободной торговли, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Синьхуа».

Читайте такжеРост китайской экономики может замедлиться в 2015 году до 7,1%«Госсовет планирует устранить положение, которое предусматривает получение от властей одобрения на создание иностранных компаний в ЗСТ. По новым правилам, предприятиям необходимо будет только сообщать о своих бизнес-планах», — сообщил министр коммерции КНР Гао Хучэн.

Читайте такжеКитай cтал первой экономикой в мире – МВФВ Китае одна ЗСТ уже организована в Шанхае. Еще три планируется построить в южной провинции Гуандун, юго-восточной провинции Фуцзянь и в городе центрального подчинения Тяньцзине.