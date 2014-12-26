Предприниматели Казахстана просят правительство ограничить торговлю с Евразийским экономическим союзом

Национальная палата предпринимателей Казахстана просит правительство для защиты местных производителей ввести временные торговые ограничения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), передает ПРАЙМ.

Читайте такжеСанкции и обострение военной ситуации влияют на ЕАЭС - Назарбаев"Серьезное укрепление тенге по отношению к российскому рублю негативно сказывается на состоянии производственных секторов экономики Казахстана. Правительство Казахстана в настоящее время вырабатывает меры по недопущению снижения экономического роста. В этой связи НПП РК считает необходимой защиту внутреннего рынка посредством введения временных торговых ограничений, допускаемых соглашениями о ЕАЭС", - отмечается в распространенном сообщении пресс-службы палаты предпринимателей Казахстана.

Читайте такжеУкраина будет докупать уголь у КазахстанаНаряду с данной мерой, в НПП также считают необходимым принятие иных решений, направленных на поддержку отечественного предпринимательства. Среди них увеличение заказов местным производителям со стороны государственных и квазигосударственных компаний, продолжение и расширение программ кредитования на льготных условиях, в том числе рефинансирование в тенге займов, выданных в иностранной валюте.

В минувшую среду правительство Казахстана опубликовало свои планы относительно экономического развития в 2015 году, которые не предусматривают резкого колебаний курса тенге после проведенной в феврале 19-процентой девальвации национальной валюты.

Правительство Казахстана признает, что укрепление доллара, снижение цен на углеводороды со 115 долларов за баррель в конце июня 2014 года до 63 долларов на 22 декабря несут риски для экономики страны.