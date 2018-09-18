Украинский бизнес дал прогноз курса гривни на 2019 год

Топ-менеджеры украинских компаний при планировании работы на 2019 год рассчитывают на курс гривни 30 грн/долл. Их прогноз на этот год был 28 грн за доллар.

Большинство руководителей крупных компаний в Украине прогнозируют, что в следующем году курс национальной валюты составит 30 грн за доллар.

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Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации заявила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко, представляя результаты исследования «Прогнозы бизнеса на 2019 год», в котором брали участие более сотни топ-менеджеров компаний-членов ассоциации.

«Большинство компаний планируют свой следующий год с курсом доллара 30 грн за доллар. В этом году было 28 грн за доллар», - сказала она.

Помимо этого, 75% руководителей компаний ожидают, что 2019 год будет для них успешным, 58% опрошенных планируют увеличивать штат, а 33% - оставить его неизменным.

Как сообщал УНИАН, в утвержденном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривается курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.