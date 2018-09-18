Названы сроки запуска Экспортно-кредитного агентства

Вице-премьер сообщил, что Экспортно-кредитное агентство должно заработать уже в конце этого года.

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что при условии внесения изменений в государственный бюджет 2018 года, Экспортно-кредитное агентство заработает в четвертом квартале 2018 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации экспортного бренда Украины.

"Мы настаиваем, что в изменениях бюджета на 2018 год необходимо выделить сумму, которая обеспечит регистрацию Экспортно-кредитного агентства в финансовом, организационном и правовом поле, это около 80 миллионов гривень. У нас есть полная поддержка премьер-министра. Думаю, пересмотр бюджета позволит нам сделать это в четвертом квартале", - отметил Кубив.