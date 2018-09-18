Нацбанк планирует снизить инфляцию до 5%

В случае реализации инфляционных рисков Нацбанк будет применять прежде всего учетную ставку для возврата инфляции к цели.

Национальный банк планирует снизить показатель инфляции в Украине до уровня 5% плюс/минус 1 п.п. до конца декабря 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на Основные принципы денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу, разработанные на основе предложений правления НБУ и утвержденные советом 11 сентября.

Отмечается, что в марте следующего года инфляция снизится до 5,75% плюс/минус 2 п.п., в июне – до 5,5% плюс/минус 2 п.п., в сентябре - 5,25% плюс/минус 2 п.п.

Также сообщается, что необходимость снижения инфляции будет предопределять денежно-кредитную (монетарную) политику в 2019 году.

Далее Нацбанк планирует постепенно смягчать монетарную политику, снижая учетную ставку в случае устойчивого снижения базовой инфляции, способствуя экономическому росту.

В то же время, как отметил регулятор, повышение стоимости заимствований на международных рынках капитала из-за повышения процентных ставок ведущими мировыми центральными банками может ограничивать возможности Национального банка в смягчении монетарной политики.

«Национальный банк в случае реализации рисков, усиливающих инфляционное давление и ухудшающих ожидания экономических агентов, будет применять прежде всего учетную ставку для возврата инфляции к цели в среднесрочной перспективе и улучшения ожиданий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - составила 9%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.