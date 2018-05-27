После предлагаемого увеличения акцизов, легальное производство водки в Украине будет убыточным - британский инвестор

Сейчас в парламент подано предложение об увеличении ставки акцизного налога на этиловый спирт с 70,53 грн до 104,5 грн за 1 л 100%-ного спирта. По мнению разработчиков документа, такие меры позволят дополнительно привлечь в 2015 г. в бюджет около 8 млрд. грн. Насколько готов рынок крепкого алкоголя к такому усилению налогового давления?

Подобные инициативы демонстрируют неопытность правительства. Они либо ставят производителей на грань банкротства, либо вынуждают их к нелегальному производству.

Хочу напомнить, что в этом году рынок алкоголя уже пережил существенное увеличение налоговой нагрузки - с 1 июля акциз на спирт был увеличен на 25%. Тогда министр финансов Александр Шлапак обещал, что в следующем году на повышение ставок налога будет объявлен мораторий. Тем не менее, сейчас депутаты предлагают повысить ставку акцизного налога на 48% уже с 1 января.

Увеличение акцизной составляющей в цене бутылки (тем более, такое существенное) вкупе с низкой платежеспособностью потребителей делает привлекательными только производство и реализацию теневой продукции. Уже сейчас, по оценкам отраслевой ассоциации «Укрводка», нелегальный оборот на рынке водки составляет до 50%. Предложенное народными депутатами резкое повышение акцизного налога приведет к тому, что теневой сегмент по итогам 2015 г. будет занимать уже 60% рынка.

И если мне известно, где на территории страны осуществляется незаконное производство крепкого алкоголя, то наверняка это не может быть не известно правоохранительным и фискальным органам государства. Не может быть прощения тем, кто способствует развитию теневого рынка крепкого алкоголя, и тем, кто, будучи на государственной службе, закрывает глаза на многие вещи, потакая предательскому взаимодействию с антиукраинскими силами.

Только «обеление» нелегального сегмента алкогольного рынка позволит государству дополнительно привлечь в бюджет порядка 15 млрд. грн. Но эта возможность просто игнорируется политиками, в то время как подобный объем средств составляет, к примеру, пятимесячный бюджет проведения АТО.

Вместо борьбы с теневыми схемами продолжается давление на легальных производителей, легальный продукт становится недоступным для основной массы потребителей, объемы легальных продаж ждет сокращение. Значит, уменьшится и легальное производство, в результате сократятся рабочие места, снизятся отчисления от акцизного налога, НДС, фонд оплаты труда, пострадают смежные отрасли – производство бутылки, этикетки и т.д. [JH1] Следует, что инициатива правительства никак не способствует росту налоговых поступлений, что, по мнению авторов законопроекта, случится сразу же после его принятия.

- А на сколько, по Вашим оценкам, подорожает водка?

Безусловно, водка подорожает. Нормы прибыли, которая позволила бы производителям за счет собственных ресурсов компенсировать дополнительные поступления в бюджет в размере 8 млрд. грн, на которые рассчитывает государство, в нашей индустрии попросту нет. В результате, по моим оценкам, рост акциза на 48% приведет к повышению розничной цены водки на 10-11 грн за 0,5 л.

- В этом году минимальная розничная цена (МРЦ) на водку выросла до 39,9 грн за 0,5 л. На Ваш взгляд, в случае принятия указанного законопроекта, будет ли поднят вопрос (со стороны властей или операторов рынка) об очередном увеличении МРЦ? Поможет ли такое увеличение бороться с нелегальным оборотом?

МРЦ, скорее всего, будет увеличена, как и стоимость всех товаров на торговой полке, но внимание нужно сконцентрировать на другом. Минимальная розничная цена – это всего лишь своего рода индикатор для потребителя, который сигнализирует, что продукция, предлагаемая дешевле МРЦ, может быть нелегальной. Но индикатор – это еще не борьба. Конечно, теоретически легальные торговые точки не имеют право реализовывать свою продукцию по цене, ниже МРЦ. Но оценки объема нелегального рынка говорят нам о том, что теневой продукт на полке есть в огромном количестве. Бороться с теневым рынком нужно не с помощью МРЦ, а убирая теневые схемы, изымая из оборота нелегальный спирт, старые акцизные марки и теневой товар.

- Насколько, на Ваш взгляд, готовящаяся приватизация ГП «Укрспирт» и демонополизация рынка спирта способна оздоровить рынок водки?

Демонополизация дает положительный эффект на любом рынке. Но при обсуждении этого вопроса нужно знать детали и условия приватизации «Укрспирта». Вообще, институт монополий сам по себе малоэффективен, и «Укрспирт» – одно из доказательств этого правила. Единственным, на мой взгляд, преимуществом государственной монополии является возможность последней идентифицировать всех теневых производителей крепкого алкоголя в Украине, которые после того, как все легальные производители обанкротятся благодаря повышению налогов, останутся единственными покупателями сырья у монополиста!

- Сейчас Кабмин предлагает ввести дополнительный акцизный налог с реализации алкогольных напитков через розничные сети в размере до 5% от объема реализации и в 5 раз увеличить стоимость оптовой и розничной лицензий на торговлю алкоголем. Как Вы оцениваете подобные инициативы?

Меня беспокоит то, что дополнительный акцизный налог является ничем иным, как еще одним инструментом для теневых производителей сделать свою продукцию еще более привлекательной!

Кроме того, местный 5%-ный акциз неизбежно приведет к увеличению розничной цены на легальную водку еще на 5%. А это, вновь-таки, возвращает нас к вопросу о низкой платежеспособности населения и привлекательности нелегальной торговли.

Отдельно нужно сказать и о готовящемся пятикратном повышении стоимости оптовой и розничной лицензий на торговлю алкогольными напитками. Конечно, цена в 2,5 млн. грн за оптовую лицензию для крупной торговой сети еще является подъемной. Но вот 40 тыс. грн за розничную лицензию небольшим несетевым магазинам окупить будет очень сложно. А это тот самый малый и средний бизнес, поддержка которого сейчас декларируется, и необходима для выживания экономики.

Фактически, предложение повысить акцизный налог вкупе с дополнительным пятипроцентным сбором и пятикратным увеличением стоимости розничной и оптовой лицензий делает легальное производство, дистрибуцию и торговлю водкой просто убыточными. Подобные инициативы показывают, что в государстве отсутствует грамотный экономист, и посылают предельно четкий сигнал международным инвесторам: Украина закрыта для бизнеса и находится в шаге от настоящей пропасти!

- То есть водочный рынок Украине больше не интересен для иностранных инвесторов?

Нет. Если он не интересен для местных игроков, то почему он должен быть интересен игрокам зарубежным? Однако я все же не теряю надежды, что в один прекрасный день украинское правительств наймет на работу настоящего экономиста, который будет в состоянии объяснить им то, что в периоды существенного сокращения страновой экономики одной из задач правительства является поощрение расходов потребителей через механизм стимулирования. Что обременение бизнеса чрезмерными налогами вместо эффективной борьбы с коррупцией ведет к уничтожению бизнеса и процветанию теневого рынка, а это - настоящая экономическая катастрофа, влияние которой будет распространяться на все сферы жизни.

- Чтобы вы посоветовали украинскому правительству?

У правительства Арсения Яценюка все еще есть возможность стать величайшим правительством за всю историю независимой Украины, и для этого необходимо сделать не так уж и много – работать по правилам такой науки как «экономика». Вместе с тем, у него также есть все шансы стать самым большим разочарованием для своей страны, а этого разочарования ни экономика, ни граждане Украины просто не вынесут.

Справка: Английский финансист, инвестор, Нил Смит, владелец «Eastern Beverage Company» одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции. В Украине его интересы представляет компания ООО «ИСТЕРН БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ» (водки ТМ «Medoff», «На березових бруньках», «Наша Марка», «Мърная», «Хуторок», коньяки и вина «Коктебель», слабоалкогольные напитки на натуральной основе «LONGmixER»).