Валовой внешний долг Украины снизился на $1,7 миллиарда

Валовой внешний долг Украины во втором квартале снизился на 1,2% - до 113,8 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины во втором квартале 2018 года снизился на 1,398 млрд долл., или на 1,2% - до 113,751 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года показатель снизился на 1,7 млрд долл., или на 1,5%.

На конец первого полугодия долг сектора государственного управления составил 38,118 млрд долл., долг центрального банка – 6,984 млрд долл., долг прочих депозитных корпораций - 5,900 млрд долл., долг других секторов - 53,042 млрд долл., прямые инвестиции (межфирмовый долг) – 9,707 млрд долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составлял 115,451 млрд долл., что на 2,927 млрд долл., или на 2,6% выше показателя годом ранее.