Достижение соглашения с МВФ позволит Украине сохранить финансовую стабильность - ЕБРР

По словам управляющего директора банка, положительным результатом переговоров с Фондом также может стать заключение новой, более гибкой программы взамен действующей.

Достижение соглашения с Международным валютным фондом позволит Украине сохранить финансовую стабильность и доверие инвесторов.

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Об этом журналистам сообщил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

«Очень важно достичь хотя бы предварительного соглашения с МВФ. Если этого не произойдет, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране», - сказал Малиж.

По его словам, положительным результатом переговоров с Фондом также может стать заключение новой, более гибкой программы взамен действующей, что будет способствовать финансовой стабильности Украины, сохранит доверие инвесторов. Наличие такой программы также важно для продолжения сотрудничества с Европейским Союзом.

«В противном случае Украина потеряет доверие инвесторов и может повториться ситуация, которая сейчас происходит в Турции или Аргентине», - отметил Малиж.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна была пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

18 сентября глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства о предоставлении почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.