Минфин решил сменить главу государственного "Укргазбанка" - источник

Министерство финансов Украины приняло решение уволить председателя правления государственного "Укргазбанка" Сергея Мамедова.

Об этом УНИАН сообщил источник в министерстве.

По словам собеседника агентства, решение о том, кто возглавит госбанк, пока не принято.

При этом, как сообщили УНИАН в "Укргазбанке", никакие документы относительно увольнения Мамедова в банк пока не поступали.

По словам Мамедова, 26 декабря - его последний рабочий день на посту главы правления банка.

"Сегодня мой последний день работы в Укргазбанке. Накануне Кабмин принял решение об открытом конкурсе на должность председателя правления", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) создан в 1993 году и входит в группу крупнейших банков Украины.

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Мамедов был назначен председателем правления "Укргазбанка" 30 мая 2011 года.