Рубль может упасть до 120 за доллар – российские экономисты

Курс доллара может подняться до 120 рублей, пишут «Ведомости», ссылаясь на Комитет гражданских инициатив. На круглом столе, прошедшем накануне, речь шла о перспективах российской экономики при разных показателях цены на нефть.

Так, по словам директора Центра развития ВШЭ Натальи Акиндиновой и руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, если нефть будет стоить около $60 за баррель, ВВП может упасть на 4,1%, средний обменный курс составит 58,6 руб. за доллар,

Это один из сценариев развития российской экономики в условиях санкций и падения цен на нефть. Именно по этому пути сейчас идет экономика, пояснил Гурвич, он подразумевает крайне жесткую бюджетную политику. Есть серьезный риск выхода инфляции из-под контроля при использовании монетарного финансирования, предупредил он.

Основное предположение экономистов — финансовые санкции будут действовать до 2018 г. Вероятно, ограничения, в первую очередь введенные Евросоюзом, будут сняты и раньше, но задача — понимать, насколько длительным и сильным будет воздействие, если они сохранятся, указывают авторы доклада.

Самые большие проблемы возникнут в бюджетной сфере: если физический объем ВВП за пять лет не меняется, реальная величина доходов федерального бюджета за пять лет падает почти на 30%, дефицит (в рамках следования бюджетному правилу) достигнет почти 6%, а резервный фонд будет практически исчерпан, предупредил Гурвич.

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Снижение инвестиций в основной капитал в следующем году при указанном сценарии может составить 17,5%, доходы федерального бюджета в реальном выражении сократятся на 14,8%, дефицит бюджета составит 3,1% ВВП, резервный фонд на конец года — $69 млрд.

Надо настраиваться на низкие цены на нефть и на то, что санкции будут действовать долго, считает Леонид Григорьев из НИУ ВШЭ. Высокие цены на нефть, около $100 за баррель, были скорее следствием аварии на АЭС «Фукусима» и конфликта в Ливии, пояснил он: новое равновесие предполагает средний уровень цены нефти около $70 за баррель.

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Предположение бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина таково: в условиях ограничений на мировых рынках Россия вынужденно предпринимает шаги, которые опираются на административные методы, расширяется ручное управление экономикой, увеличивается зачастую роль госкомпаний или мер поддержки в отдельных отраслях: «Мы находимся на пути или на пороге возможности создания мобилизационного типа экономики».

Усиление контроля за движением капитала — один из признаков того, что идет движение в этом направлении. «Как на инвесторов влияет опасность мобилизационного сценария?» — спросил экспертов Кудрин.

Инвесторы уже среагировали на санкции: внешние кредиторы перестали давать в долг не только компаниям и банкам из санкционного списка, но и остальному российскому бизнесу, фонды перестали покупать акции российских компаний в портфели, зарубежные компании ограничили прямые инвестиции, перечислил Гурвич.

Санкции в самом деле изымают капитал из экономики, запрещают инвестиции, согласился Дмитрий Белоусов из ЦМАКП. Теперь все это сильнее влияет на население: судя по тому, что объем валютных вкладов уменьшается, люди опасаются принудительной конвертации рубля, считает Гурвич.

Эксперты высказывали разные мнения относительно того, насколько обоснованным было введение плавающего курса рубля именно в тот момент, когда на это решился ЦБ. Плавающий курс рубля как демократия: он плох, но остальные режимы еще хуже, пошутил Гурвич.

При денежной массе в 30 трлн руб. и резервах около $400 млрд мы наблюдали скачок курса доллара до отметки 80 руб. Если через несколько лет денежная масса вырастет, а ЦБ потратит резервы в соответствии с представленными в докладе сценариями, то так называемый расчетный курс может превысить 100 руб. за доллар, а в случае форс-мажора может достигать и 120 руб. за доллар, допускает главный экономист Сбербанка Евгений Гавриленков. Долг банков вырос почти в четыре раза по сравнению с серединой прошлого года, меняются ожидания экономических субъектов, адаптация к нынешнему курсу рубля не закончилась, добавляет он. По его мнению, говорить про среднесрочные показатели и вовсе бессмысленно: многие факторы невозможно просчитать, и это касается не только срока действия санкций.

Если дом обветшал, его надо перестраивать, но сейчас дом горит и главный вопрос, как потушить пожар, все остальное можно будет обсуждать потом, согласился Гурвич.

Для России критически важна стабилизация внешних связей, резюмировал Кудрин, без этого все остальные меры будут слабыми и не позволят добиться поставленных задач, в том числе модернизации экономики.