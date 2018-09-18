Рада предоставила льготы жертвам нацистских преследований и политических репрессий

Дополнительно из госбюджета на реализацию положений закона необходимо будет не более 6 млн грн в год.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий» (№3815-д).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 народных депутата Украины.

Как заявил на заседании председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, этот закон показывает, что парламент законодательно подтверждает, что Украина «одинаково признает жертв политических репрессий и жертв нацистских преследований, а также осуждает эти позорные события прошлого и предоставляет пострадавшим одинаковые льготы».

По его словам, дополнительно из госбюджета на реализацию этого закона необходимо будет не более 6 млн грн в год. Он отметил, что этот закон касается 2,5 тыс. человек, содержавшихся в советских и нацистских концлагерях. Третьяков сообщил, что, в частности, речь идет о 132 чел., которые были малолетними политзаключенными, и 434 - несовершеннолетними.

Согласно закону, лицам из числа жертв нацистских преследований предоставляется право на льготный проезд всеми видами городского и междугородного пассажирского транспорта; на бесплатное обеспечение лекарствами, бесплатное зубопротезирование и получение льгот по оплате за пользование жилищно-коммунальными услугами без учета среднемесячного совокупного дохода семьи.

Реабилитированным гражданам из числа лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы или принудительного помещения в лечебные учреждения, предоставляется право на получение льгот, предусмотренных статьей 12 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».