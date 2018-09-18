Госстат улучшил оценку роста экономики Украины до 3,8%
Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным, обнародованным в августе.
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Как сообщается на сайте Госстата, также улучшена оценка роста ВВП к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора – до 1% с 0,9% по оперативным данным.
Согласно приведенному графику, ВВП Украины в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.
Отмечается, что номинальный ВВП во втором квартале составил 807,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 19,074 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, Госстат сохранил оценку роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года на уровне 3,1% в годовом выражении и 0,9% - к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора.
Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.
Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.